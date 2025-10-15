Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Paul de Miko širdis – vėl užimta: išdavė paviešinta romantiška akimirka

2025 m. spalio 15 d. 21:16
Lrytas.lt
Turinio kūrėjas Paulius Mikolaitis, geriau žinomas Paul de Miko slapyvardžiu, išgyvena naują romantišką etapą.
Daugiau nuotraukų (7)
Pastaruoju metu šalia jo vis dažniau šmėžuoja žavi mergina.
Apie tai, kad Pauliaus širdį šildo nauji jausmai, gerbėjai ėmė kalbėti dar prieš kelias savaites, kai internete pasirodė pirmosios bendros jųdviejų nuotraukos.
Trečiadienio pavakarę socialinio tinklo „Instagram“ istorijose žinomas vyras pasidalijo itin romantišku kadru, kuriame lifte pora vienas kitą apdpvanoja bučiniu.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su žinomu vyru šis patvirtino, kad su šia mergina puoselėja romantiškus jausmus, tačiau apie tai daugžodžiauti nepanoro.
Paulius Mikolaitis-Paul De MikoSantykiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.