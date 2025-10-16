Nerijus Cesiulis nustebino kalbomis apie norą pasikeisti vardą

Politikas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo įrašu, kurį pradėjo juokaudamas apie išblėsusį savo vardo populiarumą.
„Prieš 45 metus Lietuvoje Nerijumi tėvai pavadino net 663 sūnus. Paskutinis Nerijus Lietuvoje dabar yra 6 metų, nes šis vardas visiškai prarado populiarumą. Tai kaip man jaustis?“, – klausė N. Cesiulis.
Tuomet jis patikslino, kad tik nusprendė pajuokauti ir vardo keisti neketina.
Vyras taip pat papasakojo apie įvairius atvejus, kai žmonės nusprendžia atsisakyti savo vardo arba pavardės. Jis kreipėsi ir į savo sekėjus klausdamas, kokių istorijų apie tai jie yra girdėję.
„Iš tikrųjų, tai juokauju – mano vardas man visad patiko, bet yra daugybė žmonių, kurie nori pasikeisti savo vardą ir pavardę. Vien per šiuos metus Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius sulaukė net 51 pareiškėjų, kurie dėl to kreipėsi. 35 pareiškėjai kreipėsi dėl pavardės pakeitimo, 16 – dėl vardo.
Negalime atskleisti konkrečių vardų ar pavardžių dėl asmens duomenų apsaugos, bet dažniausiai buvo norima susigrąžinti ankstesnę pavardę ar neutralią pavardės formą po ištuokos. Kitiems norėjosi susigrąžinti protėvių pavardes. Padažnėjo ir prašymų pakeisti vardus į šventus ar krikšto vardus – pavyzdžiui, Adomą ar Patriką ar norisi sutrumpinti, palengvinti vardo tarimą, nes gyvena užsienyje.
Aišku, netrūksta atvejų, kai žmonės keičia ir vardą, ir pavardę. Dažniausios priežastys – nenori būti surasti. Vieni bėga nuo finansinių atsakomybių, kiti nenori susitikti su giminaičiais. Aišku, ką galvoja asmuo, kuris jau dėl vardo ir pavardės keitimo kreipėsi jau šeštą kartą – negaliu pasakyti, bet keitimų skaičius neribojamas. Primenu, kad vardą be tėvų leidimo galima pasikeisti nuo 16 metų.
Ar susidūrėte su įdomesniais vardo/pavardės keitimo atvejais – kokios priežastys paskatino tai daryti žmones?“, – rašė N. Cesiulis.
Nerijus Cesiulisvardasvardo keitimas
