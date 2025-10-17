Naujas parduotuvės atidarymas sostinėje sudomino stilingiausias Lietuvos moteris

Kviestinės viešnios ir madai neabejingos parduotuvės lankytojos pirmosios įvertino prekybos centre „Europa“ duris atvėrusią 600 kvadratinių metrų ploto parduotuvę. Joje – moteriški drabužiai, apatinis trikotažas, taip pat vaikiški drabužėliai. Prekių ženklo tikslas – įkvėpti moteris ir džiuginti gaminiais, kuriuose dera kokybė, tvarumas ir dizainas. „Lindex“ drabužiai vertinami dėl modernaus moteriškumo, paprastumo ir patogumo.
Apsilankiusiųjų šventiniame renginyje laukė specialios nuolaidos ir švediška tradicinė „fika“: gardi kava ir cinamoninės bandelės. „Fika“ – viena labiausiai branginamų ir mylimų švedų tradicijų. Ji sujungia labai malonų ritualą – galimybę rasti laiko sau kasdienių darbų įkarštyje ir pasimėgauti akimirka, tai darant su puodeliu aromatingos kavos ir gardžiu pyragaičiu. Apsipirkusiųjų laukė dovanos – floristai kūrė specialias rudeniu dvelkiančias puokštes.
Renginyje stiliaus patarimais dalijosi mados ir stiliaus lektorė Irina Sinė. Ji parduotuvės svečiams pristatė pagrindinius drabužių derinimo principus bei aptarė labiausiai patikusius derinius iš naujausios kolekcijos, kad apsipirkti būtų kur kas paprasčiau.
„Ši parduotuvė man asocijuojasi su rožine spalva – visada randu įvairių rožinių atspalvių megztinių. Rožinė spalva puošia, suteikia veidui gaivumo, švaros ir jaunina. Rudenį džinsus derinkite su to paties audinio marškiniais – juos galima dėvėti tiek kartu, tiek atskirai. Nepamirškime ir suknelių – šaltuoju metų laiku rinkitės megztas, su vilna. Jas galima stilizuoti su dirbtinės odos akcentais“, – patarė garsi stilistė.
Paklausta, kas ją įkvepia kuriant asmeninį stilių, I. Sinė paminėjo grįžimą prie 7-ojo, 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių mados: retro filmų, vintažinių parduotuvių, dizainerių archyvų kolekcijų peržiūrų. Stilistė neseniai apsilankė vienoje vintažinėje dėvėtų drabužių parduotuvėje, kur pastebėjo geros kokybės lietpaltį su etikete „Lindex“.
„Šis prekių ženklas man asocijuojasi ne su trumpalaikėmis tendencijomis, o su ilgaamžiškumu, patvarumu – drabužiais, kurie tarnaus ilgai ir neišeis iš mados“, – sakė stiliaus ekspertė.
Naujos parduotuvės atidaryme apsilankiusi turinio kūrėja Vaida Gudo gyrė prekių ženklą už tai, kad čia visada randa gerų drabužių spintos bazei. Nuomonės formuotoja išskyrė megztinių kokybę, puikią sudėtį bei spalvas, be kurių neįsivaizduoja savo stiliaus.
„Šiam sezonui planuoju įsigyti kokybiškus batus, rankinę, kelis megztinius, šalikų ir ryškų dirbtinio kailio paltą. Labai mėgstu spalvas – jos visada prideda nuotaikos! Neieškau stiliaus įkvėpimo ir rengiuosi taip, kaip man patinka, stengiuosi pati būti įkvėpimu kitoms. Žinoma, naršant instagrame kas nors patraukia dėmesį, bet vengiu kopijuoti ir kuriu savo unikalų stilių“, – kalbėjo žinoma moteris.
Renginio nepraleidusi nuomonės formuotoja Inga Žuolytė labai apsidžiaugė, kai užėjusi į parduotuvę pamatė rudą dirbtinės odos sijoną. Tai buvo būtent tas drabužis, kurio ji jau seniai norėjo savo garderobe. Oda šaltuoju metų laiku, pasak I. Žuolytės, atrodo itin gražiai ir stilingai.
„Pastaruoju metu pastebiu, kad vis dažniau prioritetą teikiu patogumui, o ne tik stiliui – tai man anksčiau buvo nebūdinga. Stiliaus idėjų semiuosi iš ten, kur ir daugelis kitų: interneto, žurnalų, kitų žinomų moterų. Vis svarbesnis mano spintoje darosi tvarumas. Stengiuosi kurti skirtingus derinius iš tų pačių drabužių, o nebedėvimus rūbus perduodu kitoms, kad jie gyventų toliau“, – pasakojo I. Žuolytė.
Dar viena renginio viešnia Ieva Swan taip pat teigė esanti šio prekių ženklo gerbėja, o ypač – apatinio trikotažo. Užėjusi į šį skyrių ji visada randa, ką nusipirkti.
„Rudenį noriu puoštis suknelėmis – tai toks moteriškas dalykas! Šiltas, megztas derinsiu su storomis pėdkelnėmis. Man patinka, kad šioje parduotuvėje, nepriklausomai nuo sezono, visada randu spalvų. Vakar prekybos centre ieškojau rudeninių drabužių ir susidūriau su problema – vien tik tamsios spalvos… Suprantu, kad dabar tokios tendencijos, ir viskas su tuo gerai, tačiau norisi į stiliaus derinius įnešti šiek tiek pavasario ir vasaros nuotaikos“, – kalbėjo žinoma moteris.
Popietės su mada nepraleido ir dietistė, verslininkė Indrė Trusovė. Žinoma moteris pasakojo, kad jos sūnus užaugo su šio prekių ženklo drabužiais. Itin džiugino kokybė – išaugti drabužiai keliavo I. Trusovės draugei, o vėliau ir jos draugėms... Didžioji dalis I. Trusovės džinsų taip pat yra iš šios parduotuvės.
„Kuriant asmeninį stilių man svarbiausia patogumas ir kokybė. Nors itin neseku mados tendencijų, apie jas dažniausiai sužinau iš savo komandoje dirbančių jaunesnių kolegių. Šiandien planuoju įsigyti odos imitacijos sijoną, prie kurio derinsiu megztukus. Nemėgstu dažnai apsipirkinėti – man patinka kokybiški daiktai, kurie spintoje pasilieka ilgam“, – sakė I. Trusovė.