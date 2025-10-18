Lrytas Premium prenumerata tik
Žmonės

Edmundas Jakilaitis ryžosi netikėtam žingsniui: ketina pasikeisti pavardę

2025 m. spalio 18 d. 12:18
Lrytas.lt
Žurnalistas Edmundas Jakilaitis (48 m.) nustebino netikėtu sprendimu. Vyras ryžosi pasikeisti savo pavardę – dėl to jis kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Šią žinią pranešė naujienų portalas alfa.lt.
Portalo teigimu, spalio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo E. Jakilaičio kreipimąsi dėl „juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“.
Skelbiama, kad televizijos laidų vedėjas sulaukė palankaus teismo sprendimo.
Minėto portalo žiniomis, žinomas žurnalistas siekia gauti savo senelio Jono Juodišiaus pavardę.
Kol kas nėra žinoma, ar jis visiškai pasikeis pavardę, ar pasiliks dvigubą.
Primename, kad E. Jakilaičio senelis buvo žinomas tarpukario Lietuvos karininkas. Apie jį anksčiau kalbėjo pats E. Jakilaitis.
„Mano senelis buvo Nepriklausomybės kovų karininkas. Baigęs pasieniečių mokyklą, jis savo tarnybą baigė prezidento Antano Smetonos apsaugos viršininku.
Man buvo trylika kai jis mirė. Pritrūko vos keleto metų, kad viską sužinočiau iš jo lūpų“, – pasakojo žurnalistas.
