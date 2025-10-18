Naglis Bierancas atsivėrė apie tėvą, kurio niekada nepažino: „Nežinau, ar jis gyvas“

Apie tai jis prabilo LRT radijo laidoje „Genijaus kailyje“.
Pokalbiu metu N. Bierancas atskleidė, kad savo tėvo niekada nematė ir kurį laiką nieko blogo tame nematė.
„Neatsimenu, ar vaikystėje esu klausęs, kur yra mano tėvas, tačiau vėliau – tuo labiau neklausiau, nes pasąmoningai maniau, kad tai nėra maloni tema mamai ir man. Ėjo ir praėjo, tik vėliau sužinojau daugiau detalių apie savo tėvą“, – pasakojo vyras.
Jis pridūrė, kad tėvas niekada taip ir nebandė su juo susisiekti. Nebandė ir pats Naglis.
„<...> biologinis tėtis niekada su manimi nesusisiekė, nors ir aš niekada nebandžiau. Gal seniau labiau norėjau jį pamatyti, nors ir dabar man būtų įdomu – o gal turiu netikrų brolių ar seserų, nežinau, ar jis gyvas“, – atviravo Naglis.
Kad ir kaip bebūtų, N. Bieranas tikino nejaučiantis didelių nuoskaudų ir dabar stengiasi tiesiog suprasti savo tėvą.
„Man nesinori aiškintis ar peikti, aš stengiuosi jį suprasti. Buvo jauni žmonės – gal jis išsigando atsakomybės, pabėgo. Tokie dalykai gali atsitikti bet kam.
Nenešioju nuoskaudos, nes jo net neprisimenu, jis nepaliko manęs vaikystėje ar paauglystėje – jo nebuvo, man buvo įprasta, kad mūsų šeima yra mama ir aš“, – dėstė N. Bierancas.
Naglis BierancasTėvasvaikystė
