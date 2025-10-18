Po atliktos grožio procedūros – N. Jagelavičienės žinutė internautams: „Neabejoju – bus kalbų“

Vizito metu Nijolei buvo priauginti plaukai – tiesa, neilgi.
Galima sakyti, kad plaukų ilgis išliko beveik nepakitęs, tačiau jos šukuosena įgavo daugiau apimties.
Po procedūros moteris pademonstravo savo naują įvaizdį ir atrodė labai patenkinta rezultatu.
Taip pat Nijolė užbėgo įvykiams už akių ir nusiuntė žinutę tiems, kurie nuolat aptarinėja jos išvaizdą ir negaili kritikos.
„Išeisiu iš šito salono, ir net neabejoju – bus kalbų. Vienos ir vieni girs, kiti – peiks, bet ką aš noriu pasakyti...
Mielieji, jeigu apie tave niekas nekalba... Apsidairyk, gal numirei? Arba gal tai reiškia, kad tu niekam neįdomus? Todėl pirmyn. Kalbos skatina tobulėti, gražėti ir gyventi taip, kaip tu nori“, – salono „Elitera“ paviešintame vaizdo įraše kalbėjo moteris.
Primename, kad šių metų pradžioje N. Jagelavičienė buvo nustebinusi gerokai ryškesniais pokyčiais.
Tada jai buvo priauginti plaukai, siekiantys nugaros centrą.
„Net nesitikėjau, kad priauginami plaukai gali taip patikti, galvojau paeksperimentuosiu ir tiek. Dabar tai tapo ir mano įvaizdžio dalis. Jie ne tik suteikia apimties, bet ir leidžia sukurti labiau išpildytą šukuoseną,“ – apie tuometinius pokyčius kalbėjo Nijolė.
Nijolė JagelavičienėPlaukaiplaukų priauginimas
