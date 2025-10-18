Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

V. Siegel su dukra Nicole trumpam užsuko į D. Bunkaus šventę: ištarti žodžiai ištirpdė širdis

2025 m. spalio 18 d. 16:09
Lrytas.lt
Penktadienį nuomonės formuotoja, verslininkė Viktorija Siegel (30 m.) pasveikino savo dukros Nicolės tėtį, verslininką Danielių Bunkų gimimo dienos proga.
Vyras paminėjo savo 49-ąjį gimtadienį, į kurį susirinko artimieji ir bičiuliai.
Viktorija savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo keliais kadrais iš šventės.
Ji tikino, kad į vakarėlį atvyko tik trumpam, nes dukra Nicole labai norėjo pasveikinti tėtį.
„Atvykom trumpam į balių pasveikinti Danieliaus su gimimo diena, Nicolytė labai norėjo nuo scenos pasakyti tėčiui palinkėjimą/sveikinimą!“, – rašė V. Siegel.
Ant pakylos šalia D. Bunkaus užlipusi 7-erių Nicole šiltai pasveikino tėtį ir palinkėjo jam gražių metų.
Šventę vedėjas, iliuzionistas Mantas Wizard šį gestą pavadino gražiausiu vakaro sveikinimu.
Regis, Nicolės linkėjimas ištirpdė visų susirinkusiųjų širdis – po sveikinimo visi ėmė ploti.
