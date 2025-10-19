Inga Stumbrienė nusimetė drabužius: išdavė vieną paslaptį

Šį kartą socialiniuose tinkluose ji pademonstravo savo figūrą.
Tik su maudymosi kostiumėliu įsiamžinusi Inga parodė išpuoselėtą kūną, kuris, rodos, visai nepasikeitė vos prieš metus susilaukus mažylio.
Naujienų portalui ji išdavė ir paslaptį – kaip išlaiko nepriekaištingas kūno linijas.
„Paslapties tikrai nėra, šiuo metu figūrą man padeda išlaikyti sveika ir subalansuota mityba ir labai, labai greitas bei įtemptas gyvenimo tempas“, – šyptelėjo ji.
Primename, kad svetur Inga sutiko dvi svarbias progas – savo gimtadienį ir draugystės su vyru Aivaru sukaktį.
Inga Stumbrienėmaudymosi kostiumėlisfigūra
Rodyti daugiau žymių