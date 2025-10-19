Lrytas Premium prenumerata tik
Žmonės

Inga Stumbrienė nusimetė drabužius: išdavė vieną paslaptį

2025 m. spalio 19 d. 12:18

Prancūzijos Rivjeroje atostogavusi verslininkė Inga Stumbrienė (42 m.) ir toliau stebina užburiančiais kadrais iš kelionės.
Šį kartą socialiniuose tinkluose ji pademonstravo savo figūrą.
Tik su maudymosi kostiumėliu įsiamžinusi Inga parodė išpuoselėtą kūną, kuris, rodos, visai nepasikeitė vos prieš metus susilaukus mažylio.
Naujienų portalui ji išdavė ir paslaptį – kaip išlaiko nepriekaištingas kūno linijas.
„Paslapties tikrai nėra, šiuo metu figūrą man padeda išlaikyti sveika ir subalansuota mityba ir labai, labai greitas bei įtemptas gyvenimo tempas“, – šyptelėjo ji.
Primename, kad svetur Inga sutiko dvi svarbias progas – savo gimtadienį ir draugystės su vyru Aivaru sukaktį.
