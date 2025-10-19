Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Živilės Pinskuvienės pokyčiai sukėlė nerimą: išsigando dėl ligos

2025 m. spalio 19 d. 11:38
Lrytas.lt
Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė (50 m.) nustebino išvaizdos pokyčiais. Viešumoje ji pasirodė gerokai sulysusi.
Daugiau nuotraukų (12)
Nors visuomet buvo liekna, nukritęs svoris pro akis nepraslydo ne tik internautams, bet ir Širvintų gyventojams.
Naujienų portalui tv3.lt ji atskleidė, jog buvo klausta, ar ji neserga, tačiau Živilė atvira – tokie pokyčiai kilo norint palaikyti vyrą.
„Po vyro operacijos gydytojai liepė Jonui susiimti dėl svorio ir aš, solidarizuodamasi su vyru, nes svorį mesti dviese lengviau, nusprendžiau valgyti mažiau. Tai tiek ir rezultato“, – atskleidė merė.
Primename, kad visai neseniai – ketvirtadienio vakarą krepšinio rungtynėse apsilankiusi pora taip pat demonstravo kitokį, nei įprastai, stilių.
Pora atrodė puikiai nusiteikusi ir palaikė „Žalgirio“ komandą. Jiedu buvo pasipuošę komandos atributika ir atrodė kaip tikri sirgaliai.
Nors dažniausiai Živilę ir Joną galima matyti pasitempusius, su oficialiomis aprangomis, šį kartą pora leido sau visiškai atsipalaiduoti ir pasirinko patogią aprangą.
Živilė Pinskuvienėsvorislieknumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.