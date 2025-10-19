Živilės Pinskuvienės pokyčiai sukėlė nerimą: išsigando dėl ligos

Nors visuomet buvo liekna, nukritęs svoris pro akis nepraslydo ne tik internautams, bet ir Širvintų gyventojams.
Naujienų portalui tv3.lt ji atskleidė, jog buvo klausta, ar ji neserga, tačiau Živilė atvira – tokie pokyčiai kilo norint palaikyti vyrą.
„Po vyro operacijos gydytojai liepė Jonui susiimti dėl svorio ir aš, solidarizuodamasi su vyru, nes svorį mesti dviese lengviau, nusprendžiau valgyti mažiau. Tai tiek ir rezultato“, – atskleidė merė.
Primename, kad visai neseniai – ketvirtadienio vakarą krepšinio rungtynėse apsilankiusi pora taip pat demonstravo kitokį, nei įprastai, stilių.
Pora atrodė puikiai nusiteikusi ir palaikė „Žalgirio“ komandą. Jiedu buvo pasipuošę komandos atributika ir atrodė kaip tikri sirgaliai.
Nors dažniausiai Živilę ir Joną galima matyti pasitempusius, su oficialiomis aprangomis, šį kartą pora leido sau visiškai atsipalaiduoti ir pasirinko patogią aprangą.
Živilė Pinskuvienėsvorislieknumas
Rodyti daugiau žymių