Gintarės Gurevičiūtės gimtadienis paženklintas skausmu: „Niekada nemaniau, kad švęsiu pakeliui į laidotuves“

Tiesa, ši diena visai kitokia, nei turėtų būti. Ją temdo prieš porą dienų įvykusi širdį verianti netektis. Praėjusį savaitgalį mirė jos 98-erių senelis Leonardas Gurevičius.
Savo gimtadienio progaG.Gurevičiūtė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame - įsimintiniausi metų momentai: kelionės, aktyvus laisvalaikis, raudonasis kilimas.
„Su gimtadieniu mane. Niekada nemaniau, kad švęsiu savo gimtadienį pakeliui į laidotuves, bet gyvenimas savaip parodo, kas iš tiesų svarbu, ir galbūt tai priminimas, kurį reikia branginti kiekvieną sekundę.
Laikas yra brangus ir mes patys galime nuspręsti, kaip jį leidžiame.
Tad juokitės daugiau, mylėkite stipriau ir kurkite prisiminimus, kurie priverstų jūsų sielą spindėti.
Šiandien esu perpildyta dėkingumo už šį gyvenimą, kurį gyvenu, už žmones, kurie mane labai myli, ir už gražias sielas, kurios kiekvieną dieną daro mano pasaulį šviesesnį.
Rytojus nepažadėtas, bet šiandien jau čia, nenuspėjama, netobula ir absoliučiai stebuklinga dovana“, – brūkštelėjo ji.