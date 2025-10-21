Agnė Kuzmickaitė: „Aktyvumas man artimas tiek gyvenime, tiek kūryboje“

Kaip keičiasi mada, kai vis daugiau dėmesio skiriama funkcionalumui ir savijautai? Sporto įkvėpti siluetai, patogūs audiniai ir išmanūs aksesuarai – nuo sportinių batelių iki išmaniųjų laikrodžių, tokių kaip „Huawei Watch GT 6“ – šiandien tapo neatsiejama stiliaus dalimi. Agnė Kuzmickaitė pastebi, kad šiuolaikinis žmogus ieško daiktų, kurie ne tik puošia, bet ir veikia kartu su juo – padeda išlaikyti ritmą, jaustis patogiai ir pasitikėti savimi. Su Agne kalbamės apie jos naująją kolekciją, mados tendencijas, balansą tarp estetikos ir praktiškumo bei tai, kaip tokie išmanūs aksesuarai natūraliai įsilieja į šiuolaikinį stilių.
– Spalio pabaigoje pristatysite naują kolekciją. Kas šįkart tapo didžiausiu jos įkvėpimo šaltiniu?
– Kolekcijos kūrimas man visada vyksta etapais – svarbi ne tik pati idėja, bet ir tai, kaip ji susijungia į visumą: nuo drabužių ir scenografijos iki muzikos, pakvietimų ar vizualinės komunikacijos. Šįkart įkvėpimu tapo mano pačios diena – nuo ryto, kai išgirstu žadintuvą ir išgeriu pirmą kavos puodelį, iki vakaro, kai atsipalaiduoju po visų darbų. Kolekcijoje atsispindi visa ši dienos tėkmė – nuo apatinių ir naktinių iki sportinių kostiumų bei vakarinių suknelių.
Jau keletą sezonų mano darbuose pasikartoja juostos elementas – esu kūrusi jas iš padėvėtų drabužių, prabangaus aksomo ar net tautinių juostų motyvų. Šioje kolekcijoje norėjau, kad ji būtų dar asmeniškesnė, todėl pasirinkau naudoti juostelę su savo logotipu – tarsi simbolį, kuris jungia visą kolekciją.
– Ką Jums pačiai reiškia ši nauja kolekcija ir kokią emociją norite perduoti publikai?
– Kiekvienais metais kolekcijos pristatymas man tampa tarsi švente – tai tampa proga susitikti su žmonėmis, su kuriais kartu einame kūrybos keliu – klientais, partneriais, rėmėjais. Tai mano metų įvykis, kuriam ruošiuosi visus metus ir kurio visada labai laukiu. Tuo pačiu tai ir kūrybinis iššūkis sau pačiai – eiti pirmyn, ieškoti naujų formų ir idėjų. Gal dėl to šis procesas man toks brangus – jis kupinas atsakomybės, bet kartu ir energijos, kuri motyvuoja judėti pirmyn.
– Kaip pati apibūdintumėte savo kūrybos braižą šiandien – kas jį labiausiai formuoja?
– Man atrodo, kad su laiku kūryboje atsiranda vis daugiau brandos. Nebesu studentė, todėl man svarbu, kad drabužiai suspėtų su mūsų gyvenimo tempu – būtų ne tik estetiški, bet ir funkcionalūs. Mane domina konstrukcija, detalės, net maži atradimai, kurie galbūt nepastebimi iš pirmo žvilgsnio, bet man pačiai suteikia kūrybinį džiaugsmą.
Man svarbu kurti funkcionalius, kasdien dėvimus drabužius, kurie kartu išlaiko kūrybinį elementą. Norisi nuolat tobulėti, kelti sau iššūkius ir kiekviename kūrinyje atrasti kažką naujo, net jei tai tik smulkmena. Mano stilius šiandien yra gana minimalistinis, funkcionalus, tačiau atpažįstamas – jungiamasis jo elementas išlieka mano logotipas, drugelis tarsi simbolizuoja visos kūrybos tęstinumą.
– Kokius pokyčius šiandien labiausiai jaučiate madoje – ar žmonės labiau ieško autentiškumo, ar vis dar stipriai reaguoja į diktuojamas tendencijas?
– Šiandien madoje labai ryškiai jaučiasi naujosios kartos – „Gen Z“ – požiūris. Atsirado nauja auditorija, turinti visiškai kitą estetinį suvokimą ir stiliaus jausmą nei, pavyzdžiui, mano karta. Ir tai, mano akimis, labai įdomu – stebėti, kaip skirtingos kartos suvokia madingumą: viena vertina individualumą ir eksperimentus, kita – funkcionalumą ir kokybę. Abi nori atrodyti stilingai, tik skirtingais būdais.
Be abejonės, dabar stipriai grįžusi 2000-ųjų įtaka. Tik įdomu tai, kad tie siluetai ir detalės geriausiai atrodo ant jaunų žmonių, kurie tais laikais dar nebuvo gimę – jie interpretuoja tą epochą naujai, gaiviai. Tuo tarpu mums, kurie 2000-uosius išgyvenome realiai, tokie įvaizdžiai kartais atrodo tarsi „užstrigę laike“.
Apskritai, šiandien madoje yra visko – tiek nostalgijos, tiek naujovių. Bet vis tiek kiekvieną sezoną atsiranda tam tikros proporcijos, formos ar spalvos, kurios tampa aktualios. Tie, kurie nori išlikti mados sūkuryje, vis dar seka tendencijas – tik dabar dažniau per savo individualumo prizmę. Ir vis tiek, nepaisant kartų ar tendencijų, mada visada grįžta prie žmogaus – prie to, kaip jis jaučiasi, juda ir gyvena.
– Kaip aktyvumas ir judėjimas įkvepia madą?
– Sporto estetika madoje nėra naujiena – ją matome jau kelis dešimtmečius. Man labai įdomu stebėti, kaip keičiasi santykis tarp kūno ir drabužio. Judėjimas įkvepia tiek formomis, tiek konstrukcija – kai kuriuos siluetus tiesiog diktuoja kūno laisvė. Man patinka, kai drabužis netrukdo, o padeda judėti, kai audinys krenta lengvai, o kirpimas suteikia laisvės.
Aktyvumas man artimas tiek gyvenime, tiek kūryboje. Tai nėra sportas tiesiogine prasme, bet jo estetika mane traukia – sportiniai elementai suteikia drabužiui charakterio. Naujojoje kolekcijoje bus laisvalaikio kostiumų, džemperių, net teniso sporto įkvėptų drabužių, tačiau jie sukurti ne treniruotei, o kasdienai. Man įdomu, kaip sporto energija gali tapti prabanga – ne medžiagų prasme, o pojūčio: kai jautiesi stipri, laisva ir graži.
– Aksesuarai šiandien dažnai atlieka ne tik stiliaus, bet ir funkcionalumo funkciją. Kaip vertinate jų vaidmenį šiuolaikinėje madoje?
– Aksesuarai nėra tik grožis – jie turi turėti prasmę. Galbūt todėl visada vengiu perteklinio dekoratyvumo tiek drabužiuose, tiek aksesuaruose. Kiekviena detalė turi būti apgalvota: kam ji reikalinga, kaip ji veikia.
Todėl man artimi tie daiktai, kurie ne tik puošia, bet ir lydi kasdien. Laikrodis čia puikus pavyzdys – jis išliko klasikinis, bet kartu prisitaikė prie šiuolaikinio žmogaus gyvenimo tempo. Aš pati naudoju „Huawei Watch GT6“ – man patinka, kad jis išlaiko laikrodžio eleganciją, bet tuo pačiu padeda stebėti savijautą, miegą, aktyvumą. Tai aksesuaras, kuris ne tik gražiai atrodo, bet ir iš tikrųjų tarnauja tavo gyvenimo ritmui.
Laikrodis apskritai turi simbolinę reikšmę – jis išlaikė vertę kaip stiliaus ir statuso ženklas. Išmanieji modeliai jungia dvi dimensijas – technologinę ir estetinę. Jie gali atrodyti kaip klasikiniai retro laikrodžiai, bet viduje slepia pažangiausias funkcijas. Man atrodo, tai labai gerai atspindi mūsų laikmetį ir tai, jog grožis ir funkcionalumas eina išvien.
– Šiuolaikiniai laikrodžiai jungia stilių ir funkcionalumą. Kaip jums pavyksta suderinti šias dvi savybes, ir kurios laikrodžių funkcijos jums pačiai atrodo naudingiausios?
– Man laikrodis visada buvo vienas universaliausių aksesuarų. Aš nenešioju daug papuošalų, bet laikrodį visada turiu – jis man patinka ir dėl estetikos, ir dėl funkcijos. Kai aksesuaras gražus, jo nebereikia dėvėti specialiai – jis tiesiog tampa tavo kasdienybės dalimi.
Man patinka, kad „Huawei Watch GT 6“ jungia abu šiuos dalykus: tai ir stilingas objektas, ir išmanus pagalbininkas. Jis dera tiek prie sportiško, tiek prie elegantiško stiliaus – nesvarbu, ar dėvi laisvalaikio kostiumą, ar vakarinę suknelę. O dar smagiau, kad šis laikrodis leidžia žaisti su dizainu: gali keisti ekrano išvaizdą pagal nuotaiką – nuo gėlių ar žvaigždėlapio iki visiškai klasikinio vaizdo. Tokie laikrodžiai, mano manymu, yra universalūs – jie tinka tiek vyrams, tiek moterims, nes dizainas nėra ribojamas lyties ar aprangos stiliaus.
Kuo daugiau jį naudoju, tuo labiau suprantu, kiek daug smulkių funkcijų padeda kasdienybėje – net ne viską atrandi iš karto. Kiekvieną kartą atrandu ką nors naujo: nuo sveikatos stebėjimo iki tiesiog gražių dizaino detalių. Man tokie aksesuarai yra ne tik apie technologijas, bet ir apie sąmoningumą – kai nori geriau pažinti save ir savo ritmą.
Huawei WatchHuaweiAgnė Kuzmickaitė
