Neapsigaukite: plinta melaginga informacija apie bilietus į Jessicos Shy koncertus

Norėdami pasinaudoti atlikėjos sėkme, sukčiai sukūrė internetinį puslapį, kuriame pardavinėjami neegzistuojantys bilietai.
Gerbėjai turėtų suklusti – visi bilietai į abu dainininkės koncertus buvo iššluoti, o apie papildomus koncertus ar bilietus kol kas nieko neskelbiama.
Tikruosius bilietus buvo galima nusipirkti bilietai.lt, tačiau aferistai sukūrė puslapį bilietai.ltd – pridėjo D raidę, kurią ne visi galėjo pamatyti.
Įėjus į puslapį matomas užrašas bilietai.lt, o svetainės dizainas atrodo beveik identiškai, kaip tikrasis bilietų pardavimo puslapis.
Sukčiai siūlo pasinaudoti neva ypatingu pasiūlymu – rašoma, kad liko tik keli bilietai, o kaina už vieną siekia 52,99 eur.
Tiesa, kurį laiką puslapis buvo neprieinamas, tačiau regis, sukčiams ir vėl pavyko jį atgaivinti.
Marketingo projektų vadovas Tomas Petryla portalui Delfi.lt pasakojo, kad jau žino apie šį atvejį ir priminė, kaip reikėtų elgtis.
„Mūsų oficialus puslapis yra www.bilietai.lt. Bet kokios kitos galūnės ar papildomos raidės reiškia, kad puslapis nėra susijęs su mūsų veikla. Raginame būti budriems ir visada bilietus pirkti tik per oficialius platintojus. Dėl minėtos apgaulės kreipėmės į teisėsaugos institucijas, kad netikra interneto svetainė būtų panaikinta, o jos valdytojai nubausti“, – portalui Delfi.lt sakė T. Petryla.
Primename, kad bilietai į abu koncertus, įvyksiančius kitų metų rugpjūčio 28-29 dienomis, buvo iššluoti per dvi paras.
„Jūs išprotėjot... 80 tūkst. žmonių vos per dvi dienas. Kaip tai įmanoma? AČIŪ nuo visos komandos. Didžiulė atsakomybė sukurti kažką nepaprasto“, – į sekėjus kreipėsi Lietuvos muzikos žvaigždė Jessica Shy.
Jessica ShyKoncertasbilietai
Rodyti daugiau žymių