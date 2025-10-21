Lrytas Premium prenumerata tik
Skiriasi Giedrius Leškevičius ir jo žmona Gina

2025 m. spalio 21 d. 09:25
Lrytas.lt
Televizijos laidų vedėjas, atlikėjas, skraidymo oro balionais entuziastas Giedrius Leškevičius ir jo žmona Gina nusprendė sukti skirtingais keliais.
Poros prašymai oficialiai nutraukti santuoką yra pasiekę teismą.
Byla dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Vilniaus miesto apylinkės teisme bus nagrinėjama antradienį.
Primename, kad pora augina du sūnus. Pirmagimis jiems gimė 2010 m., o apie antrą atžalą jie pranešė 2015 m.
Prieš dešimtmetį gera žinia socialiniame tinkle pasidalijo Giedriaus žmona – dėkodama visiems už gimtadienio sveikinimus moteris pasidalijo nuotrauka, kurioje neslėpė apvalėjančio pilvuko. Šalia mamos meiliai prigludęs ir sūnus Faustas.
„Taip, mūsų šeima padidės. Labai džiaugiamės ir gyvename laukimu“, – tuomet naujienų portalui Lrytas nedaugžodžiavo G.Leškevičius.
