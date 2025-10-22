Ilona Juciūtė tapo sukčių taikiniu: prisistatę kaip svarbi Lietuvos įstaiga išviliojo pinigus

Apie tai moteris prakalbo savo „Instagram“ paskyroje, kur labai atvirai papasakojo, kaip tai nutiko.
Ilona tikino, kad viskas prasidėjo nuo siuntos, kurios ji ilgai laukė.
Gavusi neva oficialią žinutę iš Lietuvos pašto, moteris apsidžiaugė, galvodama, kad siuntinys pagaliau atvyko.
Jos teigimu, žinutė atrodė labai tikroviškai, tačiau tai – tik dar vienas sukčių kabliukas.
„Kaip prisidirbau reikalų tai kapėc, bet noriu jums papasakoti savo istoriją, kad nepapultumėt taip, kaip aš.
Laukiu vienos didelės, man svarbios siuntos iš Lietuvos pašto. Laukiu jau kokį mėnesį ir ji neateina ir šiandien gavau SMS žinutę, kad manęs nebuvo namuose, kai atvežė tą siuntą ir pakartotinai reikia pakartoti visą adresą, visus duomenis ir sumokėti 1,20 eurą ir tada man bandys pristatyti antrą kartą tą siuntą.
Siuntėjas yra „Lietuvos paštas“, linkas, kurį reikia paspausti ir aktyvuoti iš naujo savo adresą yra „Lietuvos paštas“. Viską sutikrinau, nes aš tikrai niekuomet nepasimaunu ant sukčių. Na ir aš spaudžiu nuorodą, kad man reikėtų perversti 1,20 eurą. Aš paspaudžiu tą linką ir man reikia suvesti visus kortelės duomenis.
Pagalvojau, keista, kad viską smulkiai reikia, gal reikia į paštą paskambinti, bet įsivedu kompe tuos linkus tai viskas taip tikroviška, tad suvedžiau visus kortelės duomenis, su SMART-ID viską patvirtinau.
Ir žiūriu, kad banke man nurašo 173 eurus Azurui Mahmedui ir tada viršuje telefone man pasikeičia – tas telefono numeris jau yra ne „Lietuvos paštas“ po pavedimo, o 18 skaičių numeris.
Viską greit užsiblokavau, susitvarkiau, ačiū mano mylimam „Swedbank'ui“, kad labai operatyviai viską sutvarkė, bet grynų pinigų neturiu, kortelės užblokuotos, elektriką atšaukiam, atvežkit kas nors sriubos“, – kalbėjo I. Juciūtė.