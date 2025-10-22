Po D. Šakalienės atstatydinimo – žinomų žmonių reakcija: „Darosi rimtai baisu“

Socialiniuose tinkluose jie dalijasi nuomonėmis apie tokį politinį žingsnį.
Savo poziciją išsakė rašytoja, žurnalistė Fausta Marija Leščiauskaitė.
„Ruginienė teikia Šakalienės atstatydinimą prezidentui. Obuoliaudama su žemaitaičiais, palaikydama absoliučiai nekompetetingus kandidatus į aukštus postus ir prorusišką leksiką bei veiksmus, nori karo akivaizdoje atstatydinti kritiškai svarbų, kompetetingą specialistą.
Ar šita bufetava supranta, kad šita suirutė – tai raudonų gvazdikų kilimas putinui? O gal tame ir esmė, kad supranta? Gal pati jį numezgė ir parklupusi paties?
Duok Dieve, kad viskas baigtųsi tik tuo, jog Lietuva į istoriją įsirašys tik dar vieną premjerę-politikos marginalę. Bet gali būti ir daug blogiau.
O Nausėda ką? Gal nors kažką?“, – feisbuke rašė ji.
Dar iki žinios apie pasitraukimą į šias aktualijas sureagavo ir kiti žinomi žmonės. Tarp jų – renginių organizatorė Agnė Grigaliūnienė.
„Prezidente. Pamąstymui. Maitaitaitis tinka, Ignotas tinka. Šakalienė netinka. Wow“, – stebėjosi ji.
„Po šios dienos įvykių darosi rimtai baisu. Tokio chaoso nepriklausomoje Lietuvoje dar nebuvo. Kviečiu dalintis šiuo skausmingu ženklu ir rodyti: pasidalinimu, neabejingumu, žodžiu ir darbais, kad mums ne vis vien“, – vėliau pridėjo Agnė.
Reakcija pasidalijo ir režisierius Romas Zabarauskas.
„Stebint Šakalienės istoriją neprofesionalo žvilgsniu, nuojauta sako, jog šiandien situacija tokia, kad patriotiškumas reikalauja veikti prieš valdžios nurodymus net būnant valdžioje.
Jau kas kas, bet apsimelavusi, antisemitizmą įgalinusi ir kultūrą pažeminusi premjerė su visa socdemų nomenklatūra jokio pasitikėjimo nekelia tikrai“, – rašė jis.
