Po D. Šakalienės paviešinto įrašo – A. Kriščiūno reakcija: „Pirštu parodė į begėdiškai meluojantį „sovietinį vaiką“

D. Šakalienės teigimu, dar vasarą Finansų ministerija Krašto apsaugos ministerijai siūlė biudžetą, nesiekiantį net 4 proc. BVP, o spalio 1-ąją pristatė planą, kuris nepasiekė ir 5 proc. BVP ribos.
Šie ir kiti jos viešai pateikti duomenys sukėlė didelį atgarsį ne tik tarp politikų, bet ir visuomenės veikėjų. Į įrašą apie atsistatydinimą sureagavo ir menininkas Algis Kriščiūnas, kuris atvirai pripažino anksčiau klydęs vertindamas D. Šakalienės veiksmus.
„Dovilei asmeniškai esu prikalbėjęs daug skaudžių dalykų.
Vis kaltinau ją dėl pražūtingos socdemų koalicijos su kremline dešra.
Ir tik dabar supratau, į kokį pragarą ji pakliuvusi: ta koalicija ne tik klaikiai smirda žemaitaičio vėmalais. Tai tiesiog melų ir veidmainystės maišas.
Dovilė Šakalienė bandė atstovėti už mus visus. Neįsivaizduoju, kiek sveikatos jai tai kainavo. O kai pirštu parodė į begėdiškai meluojantį „sovietinį vaiką“ – iškart tapo „nepatikima“.
Ačiū, Dovile, kad buvai tokia stipri“, – rašė A. Kriščiūnas.