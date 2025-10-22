Lrytas Premium prenumerata tik
Po žinios apie nėštumą – atviras Vaidos Poderytės-Bernatavičės įrašas: tai pakeičia viską

2025 m. spalio 22 d. 13:11
Lrytas.lt
Spalio pradžioje televizijos laidų vedėja ir prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė pranešė džiugią žinią – ji su vyru Elvinu Bernatavičiumi laukiasi kūdikio.
Kaip vėliau pranešė pati Vaida, ji laukiasi dukrelės.
Po šios žinios pasirodė ir dar vienas įrašas, kuriame žinoma moteris prakalbo apie motinystę.
Apie tai ji atsivėrė savo „Instagram“ paskyroje, kur pasidalijo ne tik mintimis, bet ir keliomis nuotraukomis su sūnumi Atu.
Moteris tikino, kad tarp jųdviejų – itin stiprus ryšys, kuris Vaidą privertė pažiūrėti į gyvenimą kitomis spalvomis.
„Motinystė pakeičia viską. Tai, kaip matai pasaulį, kaip plaka tavo širdis, kaip suvoki meilę.
Nuo tos akimirkos, kai pirmą kartą paėmiau savo sūnų į rankas, supratau, kad meilė nėra tik tai, ką sakai ar net galbūt jauti. Meilė yra tai, kuo tampi.
Šitas vyrukas padarė mane mama. Jis užpildė mano pasaulį ir padovanojo amžinos meilės jausmą. Kaip nekantrauju sulaukti tos akimirkos, kai mano pirmagimis sutiks savo mažąją sesutę… Naujas, yptingas mūsų istorijos skyrius jau prasidėjo“, – rašė V. Poderytė-Bernatavičė.
