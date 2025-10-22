Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Vilniaus oro uoste atšaukti skrydžiai sujaukė D. Žeimytės-Bilienės planus: turėjo vykti namo

2025 m. spalio 22 d. 14:15
Lrytas.lt
Antradienio vakarą vėl sutriko Vilniaus oro uosto veikla. Lėktuvų eismas buvo sustabdytas dėl sostinės kryptimi skridusių meteorologinių balionų, naudojamų cigarečių kontrabandai.
Daugiau nuotraukų (17)
Tai paveikė ir žurnalistės, laidų vedėjos Daivos Žeimytės-Bilienės planus.
Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo, kad dėl atidėto skrydžio neišvyko svetur.
„Nuo 2 val nakties Vilniaus oro uoste. Daugybė skrydžių atšaukta, atidėta, kai kurie turėję įvykti naktį ir paryčiais – iki vakaro atidėti.
Mes irgi dar neišskridom. Įdomu, vienok, suvokiant, kad Batka sugalvojo naują būdą kaip pagadint mums kraują“, – feisbuke rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad į sostinę skridę lėktuvai iš Antalijos, Lisabonos, Stokholmo, Londono ir kitų Europos miestų iš pradžių suko ratus danguje, tačiau vėliau dalis buvo nukreipti į Kauno oro uostą.
Kitiems į Vilnių skridusiems žmonėms pasisekė dar mažiau – skrydis iš Stokholmo buvo nukreiptas atgal į Švedijos sostinę, iš Frankfurto – į Rygą, o iš Londono skridę žmonės nusileis Varšuvoje.
Kaip Lrytas informavo Vilniaus oro uosto Komunikacijos skyriaus vadovė Vitalija Ročė, orlaivių eismas 22:23 val. buvo sustabdytas dėl pastebėtų balionų skrendančių Vilniaus oro uosto kryptimi.
„Dėl spalio 21–22 d. laikinų Vilniaus oro uosto veiklos ribojimų, paveikta daugiau negu 4000 keleivių, trisdešimt skrydžių. 14 skrydžių skridusių į Vilnių buvo nukreipta į kitus oro uostus, daugiausia į Kauno – 10 skrydžių, į Rygos – 2, po 1 – į Palangos ir į Varšuvos.
10 skrydžių buvo atšaukta, 1 orlaivis grįžo į išvykimo oro uostą. 5 skrydžiai vėluos išvykti iš Vilniaus oro uosto. Dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos“, – situaciją aiškino oro uosto atstovai.
Daiva Žeimytė-BilienėLėktuvasOro uostas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.