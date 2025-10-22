Vilniaus oro uoste atšaukti skrydžiai sujaukė D. Žeimytės-Bilienės planus: turėjo vykti namo

Tai paveikė ir žurnalistės, laidų vedėjos Daivos Žeimytės-Bilienės planus.
Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo, kad dėl atidėto skrydžio neišvyko svetur.
„Nuo 2 val nakties Vilniaus oro uoste. Daugybė skrydžių atšaukta, atidėta, kai kurie turėję įvykti naktį ir paryčiais – iki vakaro atidėti.
Mes irgi dar neišskridom. Įdomu, vienok, suvokiant, kad Batka sugalvojo naują būdą kaip pagadint mums kraują“, – feisbuke rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad į sostinę skridę lėktuvai iš Antalijos, Lisabonos, Stokholmo, Londono ir kitų Europos miestų iš pradžių suko ratus danguje, tačiau vėliau dalis buvo nukreipti į Kauno oro uostą.
Kitiems į Vilnių skridusiems žmonėms pasisekė dar mažiau – skrydis iš Stokholmo buvo nukreiptas atgal į Švedijos sostinę, iš Frankfurto – į Rygą, o iš Londono skridę žmonės nusileis Varšuvoje.
Kaip Lrytas informavo Vilniaus oro uosto Komunikacijos skyriaus vadovė Vitalija Ročė, orlaivių eismas 22:23 val. buvo sustabdytas dėl pastebėtų balionų skrendančių Vilniaus oro uosto kryptimi.
„Dėl spalio 21–22 d. laikinų Vilniaus oro uosto veiklos ribojimų, paveikta daugiau negu 4000 keleivių, trisdešimt skrydžių. 14 skrydžių skridusių į Vilnių buvo nukreipta į kitus oro uostus, daugiausia į Kauno – 10 skrydžių, į Rygos – 2, po 1 – į Palangos ir į Varšuvos.
10 skrydžių buvo atšaukta, 1 orlaivis grįžo į išvykimo oro uostą. 5 skrydžiai vėluos išvykti iš Vilniaus oro uosto. Dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos“, – situaciją aiškino oro uosto atstovai.
Daiva Žeimytė-BilienėLėktuvasOro uostas
Rodyti daugiau žymių