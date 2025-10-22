Vytenis Partikas išgyvena širdį veriančią netektį

Vytenis neteko draugės Astos Stankevičiūtės, kol kas mirties priežasties žinomas vyras nežino pats.
Žinia, apie sukrėtusį įvykį jis pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Mieli draugai, jūsų tiek daug, kad nebespėju atsakinėti šiandieną į visų skambučius ir žinutes. Dėl mūsų draugės Astos Stankevičiūtės – dėkoju, už jūsų susirūpinimą, tikrai informuosiu, kai žinosiu daugiau viešai, tiesiog kantrybės ir supratimo“, – Instagrame dalijosi Vytenis.
Vėliau jis papasakojo daugiau apie brangią draugę.
„Šiandien užgeso brangios draugės Astos gyvybė... Per tuos 21 draugystės metus kartu išgyvenome tiek daug – džiaugsmų, išbandymų, juoko ir ašarų.
Tiek kartu stovėjome vienas šalia kito, kai gyvenimas nebuvo lengvas...
Asta visada liks širdyje – su savo šiluma, nuoširdumu ir stiprybe. Ilsėkis ramybėje, miela drauge...
Ši diena dar kartą priminė, koks trapus yra gyvenimas... Viskas gali pasikeisti per akimirką. Branginkime kiekvieną dieną, kiekvieną apkabinimą, kiekvieną žmogų šalia. Saugokime vieni kitus, kol dar galime“, – rašė jis.
Sulaukęs dar daugiau klausimų, kas nutiko jo draugei, sekėjams V. Partikas dar kartą rašė:
„Mieli draugai, bičiuliai, pažįstami,
Būkit geri – nerašykite žinučių ir neskambinkite klausdami, kas nutiko. Kai sužinosite, niekas nuo to nepasikeis. Jos jau nebe prikelsime...
Tiesiog sukalbėkite maldą. Siųskite ramybę, šviesą ir meilę ten, kur dabar ji yra.
Man šiuo metu be proto sunku. Ačiū visiems, kurie supranta tyliai“, – dalijosi jis.
