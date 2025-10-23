Konferencija
G. Žiemelis prakalbo apie Prancūzijos kazino patirtą šiurpią vagystę: „Plėšikai pradėjo šaudyti“

2025 m. spalio 23 d. 20:47
Lrytas.lt
Sekmadienį įžūlaus apiplėšimo metu vagys iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogė aštuonis neįkainojamos vertės papuošalus.
Šis įvykis, sukrėtęs visą pasaulį, palietė ir Lietuvoje gerai žinomą verslininką Gediminą Žiemelį (48 m.)
Incidentas G. Žiemeliui priminė ne itin malonią patirtį – prieš penkiolika metų jis kartu su buvusiu krepšininku Mindaugu Lukauskiu atsidūrė apiplėšimo epicentre viename Liono kazino.
Savo įraše socialiniame tinkle verslininkas pasidalijo ir vaizdo įrašų stop kadrais, kuriuose matyti jie patys.
G. Žiemelis neslėpė, kad akimirka, kai į kazino įsiveržė ginkluoti vagys, iki šiol sunkiai pamirštama.
„Žiūrint Luvro vagystės aptarimą žiniasklaidoje, prisiminiau įvykį prieš 15 metų. Per mano 33-iojo gimtadienio dieną su Mindaugu Lukauskiu užėjome į kazino.
Ir stovint prie kasos prasidėjo pats tikriausias apiplėšimas.
Nors apsaugos įeinant buvo daug – jos neliko per sekundę, o mes vos spėjome pabėgti nuo kasos, kai penki ginkluoti plėšikai pradėjo šaudyti į lubas „Kalašnikovo“ tipo automatais.
Tai ta pati šalis – Prancūzija, Lionas“, – šalia vaizdų iš vagystės rašė G. Žiemelis.
