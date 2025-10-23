Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Gabrielės Grygolaitytės-Vashos rytas prasidėjo kitaip: „Viena gražiausių dienų“

2025 m. spalio 23 d. 10:28
Lrytas.lt
Atlikėjos, verslininkės Gabrielės Grygylaitytės-Vashos (30 m.) namai nuo pačio ryto pripildyti juoku – tam yra svarbi proga.
Spalio 23-oji ypatinga jos pirmagimei Adrijai. Ketvirtadienio rytą ji pasitiko devintąjį gimtadienį.
Iš pat ryto mergaitė sulaukė staigmenų – didžiulės rožių puokštės ir spalvingų balionų.
Kadrais socialiniuose tinkluose pasidalijusi Gabrielė dukrai skyrė ir jautrius žodžius.
„Šiandien viena gražiausių dienų metuose! Mano super mergaitei 9!
Rytas kaip visada prasidėjo tradiciškai su pyragėliu ryte, o žadintuvą pakeitė mūsų rytinis: „Su gimimo diena“.
Diena dar tik prasidėjo! Tikiu, ji Tau bus nepaprasta!“, – socialiniame tinkle rašė Vasha.
Komentarų skiltyje Adrija sulaukė daug sveikinimų, tarp jų ir iš močiutės.
„Valio! Sveikinimai mano dovanėlei!“, – rašė dainininkė Viktorija Mauručaitė.
