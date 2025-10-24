Įspūdingame S. Vaitulionio knygos pristatyme – būrys garsenybių ir sveikesnių patiekalų paslaptys

„Negaliu patikėti, kad šiandien pristatau jau antrąją knygą. Prieš metus nebūčiau net pagalvojęs, kad pirmoji taps vienu populiariausių kulinarinių leidinių šalyje. Šį vakarą jaudinuosi ne mažiau nei tada.
Bet tikiu, šioje knygoje kiekvienas atras receptus, kurie taps mėgstamiausiais ir leis mėgautis vienu didžiausių gyvenimo malonumų – maistu – dar labiau. Ir svarbiausia – be vidinių priekaištų sau,“ – renginio metu sakė S. Vaitulionis.
Pasveikinti gero bičiulio į sostinės „Rejben“ baldų saloną susirinko gausus būrys žinomų Saugirdo bičiulių: atlikėja Natalija Bunkė su vyru Edgaru, Simona Nainė, Kristina Ivanova, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė su vyru Edgaru, Eglė Kernagytė-Dambrauskė, Indrė Burlinskaitė ir Liudas Vaisietos, aktorė Gražina Baikštytė, atlikėja Ingrida Martinkėnaitė, laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė ir, žinoma, Saugirdo mama Pajauta Vaitulionienė bei daugelis kitų.
Vakaro svečiai mėgavosi įspūdingu atlikėjo Sakalo Čumačenko vokalu, kruopščiai paruoštais šefo Gedimino Albrichto užkandžiais ir, žinoma, dalijosi savo patirtimis – kaip išlaikyti gerą savijautą ir figūrą mėgaujantis maistu.
„Disciplina, disciplina ir dar kartą – disciplina. Mano taisyklė – turėti svorio ribą, kurios niekada neperžengiu. Valgau sveikai, švariai, o jei užsimanau „junk food’o“, jis irgi būna sveikesnis.
Sveikas maistas gali būti labai skanus – tereikia skirti laiko ir atrasti alternatyvas. Saugirdo knygoje galima rasti mano krevečių užkandį – paprasti ingredientai, bet su keliomis sveikomis detalėmis jis tampa lengvas ir labai skanus,“ – pasakojo Gintarė Gurevičiūtė.
Savo požiūriu į mitybą dalijosi ir aktorė Gražina Baikštytė, kurios receptas taip pat nugulė į naująją knygą. Žinoma moteris prisipažino, kad niekada nesilaikė dietų, tačiau tiki, jog subalansuotas maistas – tai ir grožio, ir ilgaamžiškumo paslaptis.
„Niekada nevalgau bet ko. Maitinuosi intuityviai – klausau, ko nori mano organizmas. Jei jis prašo juodo šokolado, duodu, nes mažas kiekis netgi naudingas. Bet mano mitybos pagrindas – daržovės. Iš baklažanų galėčiau gaminti kasdien – žinau šimtus receptų. Tereikia žinoti, ką su kuo derinti, ir virtuvė tampa vieta, kur gali nustebinti ne tik kitus, bet ir save,“ – pasakojo aktorė.
Tuo tarpu grupės „Šeškės“ narė Ingrida Martinkėnaitė pripažino, kad metams bėgant vien mitybos nebeužtenka – svarbiausia disciplina ir judėjimas.
„Laisvė slypi disciplinoje. Per tiek metų turiu savo rutiną – lengvi pusryčiai, sporto salė ar bėgimas, pietūs ir vakarienė, kuomet dažniausiai valgau salotas. Ir jokių desertų – man užtenka varškės su uogomis ar kepto obuolio.
Net kai diena beprotiškai įtempta, nepuolu valgyti bet ko – greitai susiplaku žalią kokteilį, kurio receptą rasite ir Saugirdo knygoje. Jį geriu beveik kasdien – tai mano duoklė organizmui, po kurios jaučiuosi rami, kad savo kūnui suteikiau labai reikalingų medžiagų ir mineralų,“ – sakė atlikėja.
Naujojoje Saugirdo Vaitulionio knygoje skaitytojai ras ne tik žinomų žmonių receptų, bet ir sveikos gyvensenos profesionalų patarimų, kaip išvengti dietų kraštutinumų ir mėgautis maistu be kaltės jausmo.
„Liekną kūną pasiekti greičiausia – atsisakius cukraus, alkoholio ir angliavandenių, bet toks kelias ne visiems. Svarbiausia – balansas. Ką suvalgai, tą turi ir išjudėti. O gaminimas – neišvengiamas, jei rūpi, ką dedi į savo lėkštę. Šioje knygoje – daugybė receptų, kurie atitiks ir trenerio reikalavimus, ir išrankų skonį,“ – įsitikinęs treneris bei sveikos gyvensenos specialistas Tadas Pocius, kurio įžvalgos taip pat nugulė į beveik 100 receptų ir patarimų talpinančią naująją knygą „Sveikiau gaminti gali visi“.
Naujojoje knygoje Saugirdas dalijasi ne tik savo sukurtais ir atrastais receptais, bet ir sveikos gyvensenos profesionalų patarimais bei žinomų žmonių mėgstamais patiekalais. Čia – ir dainininkės Džordanos Butkutės, menininkės ir knygų autorės Nomedos Marčėnaitės, sertifikuotos funkcinės mediacinos specialistės, „Well You“ ir „Inner“ prekės ženklų įkūrėjos Viktorijos Macijauskienės, Lietuvos krepšinio legendos Mindaugo Lukauskio, aktorės Gražinos Baikštytės, televizijos laidų ir renginių vedėjos Eglės Kernagytės-Damabrauskės, „Žemaituko“ Lino Vaitkevičiaus, atlikėjos Godos Alijevos bei kitų mylimų veidų receptai. Naująją kulinarinę knygą „Sveikiau gaminti gali visi“ galima rasti saugirdas.lt.