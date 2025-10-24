Miego ekspertė Ieva Anskaitienė žinomas moteris sukvietė į jaukų renginį

Į pasimatymą su savo knygos skaitytojomis ir bičiulėmis Ieva skrido trylika valandų – tiek truko kelionė iš Singapūro, – kuriame ji įsikūrusi su šeima, – į Vilnių.
Visa tai tam, kad Ievai brangi bendruomenė pajustų nuoširdų dėmesį ir bent kelioms valandoms atsikvėptų nuo kasdienių rūpesčių, pasidalintų gražiomis mintimis ir su bendramintėmis pajustų gyvenimo džiaugsmą.
Turbūt daugelis sutiks, jog virtualus bendravimas nesukuria tokio bendruomeniškumo jausmo, kaip šiltų apkabinimų ir tikrų šypsenų kupini gyvi susitikimai.
Pasakodama apie dar pavasarį pasirodžiusią „Moters miego knygą“ I.Anskaitienė pabrėžia, kad ši knyga – ne tik apie tai, kaip kokybiškai išsimiegoti, bet daugiau apie moterų emocinę sveikatą, kurios epicentre – kokybiško poilsio laikas.
„Statistika – negailestinga: moterys dažniau nei vyrai patiria nerimą, depresiją, o šios būsenos yra glaudžiai susijusios ir su miego problemomis. Tik ne visais atvejais iškart būtina gerti migdomųjų piliulę ir slopinti nemigos sukeltus simptomus – verta paieškoti ir gilesnių priežasčių, kodėl kankinatės naktimis.
Kiekvienos mūsų miegas – unikalus, todėl knygoje man buvo svarbu paliesti ne tik mokslinę miego naudą, pabrėžti svarbą ir aprašyti skirtumus, bet ir padrąsinti moteris atpažinti miego trūkumą, nemigos pasekmes, atrasti poilsio praktikas ir ilsintis nejausti kaltės.
Todėl šį leidinį skiriu ieškančioms poilsio, nes nuolat girdžiu istorijas, kaip visais kitais besirūpinančios moterys ramias akimirkas sau išstumia iš gyvenimo. Atsiradęs nuovargis dažnai laikomas silpnumu, netinkamu laiko planavimu ar net tinginystės apraiškomis, nors jausti nuovargį – normalu, todėl nereikia to gėdytis. Tiesiog verta išmokti tinkamai ilsėtis“, – kalbėjo ji.
I.Anskaitienė sako, jog tyrimais įrodyta, kad viena bemiegė naktis gali padidinti neigiamų emocijų aktyvumą iki šešiasdešimt procentų, kai kokybiškas miegas atkuria psichologinį stabilumą, empatiją, ir gebėjimą ramiau priimti sudėtingas patirtis.
„Miegas – tarsi tylus gydytojas, tačiau tinkamo miego esmė slypi ne valandų skaičiuje, o kokybėje – kaip giliai kūnas pereina per miego fazes, ir ar leidžiame nervų sistemai iš tikrųjų nurimti. Vienas svarbiausių veiksnių – miego ritmas: ar einame miegoti ir keliamės panašiu metu, su galima 15–25 minučių paklaida“, – tikina ji.
Ieva priduria, kad miego kokybė priklauso nuo to, kaip giliai panirsite į fazę, leidžiančią smegenims pailsėti. Bent vieną valandą prieš miegą mažiau būkite ryškioje šviesoje, sumažinkite laiką prie ekranų, venkite naujos informacijos.
„Leiskite smegenims persijungti iš aktyvaus režimo į ramų, vakare turėkite mylimą rutiną: pasilepinkite šiltu dušu, išgerkite ramunėlių arbatos, paskaitykite knygą, į užrašinę brūkštelkite kelis dėkingumo kupinus žodžius. Tokie ritualai kūnui siunčia aiškų signalą – laikas ilsėtis. Tada miegas tampa ne tik fiziologiniu, bet ir emociniu atsistatymu – būtent tokiu, kuris leidžia ryte pabusti ramiems, kūrybingiems ir pasiruošusiems produktyviai dienai“, – pasakoja sertifikuota holistinės sveikatos koučerė.