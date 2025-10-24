Paviešintas jautrus sveikinimas ką tik vedusiam G. Liaudanskui-Svarui: įamžintas ir jaunavedžių bučinys

Pora apie savo santykius viešai nedaugžodžiavo, todėl žinia apie jų santuoką tapo malonia staigmena tiek gerbėjams, tiek bičiuliams.
Socialiniuose tinkluose netruko pasipilti sveikinimų ir gražių žodžių susituokusiai porai.
Akimirkomis iš Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje vykusios ceremonijos ir jautriu sveikinimu pasidalijo labdaros organizacija „Broliai aitvarai“, kuriai Svaras nuo seno yra artimas.
„Beveik visi didžiausi karai, mūšiai ir žygiai pasaulyje yra dedikuoti MOTERS MEILEI.
Dėl MEILĖS vyrai statė imperijas ir mūrijo pilis. Meilė keitė likimus ir istorijos eigą. Viso ko pagrindas pasaulyje yra MEILĖ.
Sveikiname Simoną ir Svarą pažadėjus vienas kitam amžiną MEILĘ. Tegul Jūsų pažadus saugo ir pildo Aitvarai“, – rašoma organizacijos „Facebook“ paskyroje.
Įrašą iliustravusiose jaunavedžių nuotraukose užfiksuotas ir itin romantiškas gestas – poros bučinys.
Šis įrašas kaipmat sulaukė didelio dėmesio – komentaruose netrūksta nuoširdžių sveikinimų ir linkėjimų ką tik susituokusiai žinomai porai.