Po skandalo su žinoma plaukų eksperte – Ą. Misiukevičiaus reakcija: „Nesu tobulas“

Pasak Odetos, Ąžuolas bandė anonimiškai kurstyti neapykantą prieš Odetą ir jos veiklą socialiniuose tinkluose.
Po šio skandalingo pareiškimo nusprendė pasisakyti ir pats Ą. Misiukevičius.
Portalui Lrytas jis tikino, kad supranta, kodėl Odetai nepatiko jo poelgis. Taip pat jis išdėstė savo poziciją ir pabrėžė, kad nebandė nieko įžeisti, tik išryškinti esančią problemą.
„Nuoširdžiai suprantu, kodėl mano komentaras nepatinka, nes, būkime realistai, jis išryškina konkrečią problemą: visiško skaidrumo stoką ir veidmainystę bendraujant su savo auditorija. Ši tendencija apsimesti, kad viskas, kuo dalijamasi, yra visiškai „nuoširdu“ ir įsišaknijusi kasdieniame gyvenime, bandant paslėpti (mažąja raide) #reklama vaizdo įrašo ar istorijos krašte, kad būtų galima nuslėpti faktą, jog už tai gaunamas atlygis.
Nesakau, kad reklama yra blogas dalykas. Priešingai, jei tai reklama, kam bandyti slėpti, jog už tai yra mokama. Manau, kad visiškai normalu, gauti pinigus už darbą ir tai yra sveikintina.
Aš pats esu vienas iš jų ir niekada neslėpiau, kad skiriu savo asmenines rekomendacijas nuo apmokamų partnerysčių. Tačiau, kaip plaukų meistras dirbu jau ilgus metus, taip pat manau, kad normalu ir būtina sąžiningai paminėti tai bendruomenei, kuri mus palaiko ir pasitiki, tai mažiausia, ką galime padaryti.
Mano žinutė buvo apie tai, jokiu būdu nepuoliau asmeniškai ir nebandžiau kurstyti ginčų. Mano sprendimas anonimiškai išsakyti savo nuomonę yra pasirinkimas, kaip ir visų kitų, tačiau anonimiškumas nėra gėdingas; tai tiesiog būdas išreikšti mintį nesukuriant bereikalingos dramos. Jei tą patį komentarą būtų pasakiusi „Birutė“, niekas nebūtų sureagavęs, bet tai pasakė žinomas žmogus Ąžuolas. Tai iš karto tampa proga paversti tai drama, kurstyti ginčus ir nesantaiką.
O jei kalbama apie mane, kodėl reikia įtraukti mano artimuosius? Kodėl viešinti mano ir mano artimo žmogaus nuotrauką, be jo sutikimo. Kuo dėta mano seksualinė orientacija (kas įkeliant nuotrauką buvo norėta pabrėžti) ir ši situacija? Kitas dalykas, žmogus manęs asmeniškai nepažinodamas drįsta pateikti nepagrįstų įrodymų apie mano psichinę sveikatą. Asmuo neturi jokios teisės net aptarinėti ir viešai skleisti tokius vertinimus apie kitą asmenį. Aš išreiškiau savo nuomonę, kaip ir kiekvienas žmogus turi teisę tą daryti, nepasinaudodamas savo profesine padėtimi jai aptarti.
Asmeniškai aš žinau, jog tikrai nesu tobulas, bet visada būsiu už pagarbą savo auditorijai, nes tai yra apie mane. Nes būtent tai skiria autentišką turinį nuo paprasto žiniasklaidos triukšmo. Kai vagies kepurė dega, tai kaltinimai permatami kažkam kitam. Prisiminkim, šunys loja, o karavanas eina. Reikia nepamiršti, kaip aš ir sakau, tik į priekį, Voveruškos!“, – portalui Lrytas dėstė Ą. Misiukevičius.
Primename, kad Odeta apie Ąžuolo elgesį prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
„Aš jums duosiu trumpą istorijos foną, kad galėtumėte suprasti, kas vakar įvyko. Tai, ką jums ką tik parodžiau, yra įrašas apie mane iš žmogaus, kurį mūsų visduomenė gerai žino.
Jis bandė šioje nuostabioje „Facebook“ grupėje paskelbti anoniminį įrašą apie mane ir tas žmogus dar nežino, kad aš dabar jį paviešinsiu, bet privalau tą padaryti visų mūsų labui.
Žinote, jei kas nors su manimi turi problemų, aš tai galiu suprasti. Aš suprantu, jei tiesiog manęs kažkas nemėgsta ar nenori mėgti. Aš jau daugiau nei metus socialiniuose tinkluose kuriu edukacinį turinį su ta paskyra, kuri daugiausia padeda moterims, gauna įvairių patarimų iš gydytojų, specialistų ir ekspertų.
Todėl pati prisipažįstu, kad kada nors esu pasakiusi ką nors per griežtu tonu, todėl tikrai galiu suprasti, kad jei kas nors sako, kad ei, man šita moteris tiesiog nepatinka ir jos negaliu pakęsti. Ir tai yra didelis bet ir nežinau ar skatinti ir apkalbinėti kitą žmogų yra žmogiška, vien dėl to, kad tu jauti man neapykantą ir nemėgsti.
Aš suprantu, kad tie kurie manęs nemėgsta, negali matyti, kad aš su ta neapykanta moku susitvarkyti ir, kad tokie dalykai manes jau beveik nebeveikia, bet ar dėl to tikrai reikia leistis tokiam neapykantos užvaldymui ir tokiam elgesiui, kad netgi reikia rašyti anonimišką neapykantos įrašą ir manyti, kad mes nesužinosim, kas tu esi?
Ir ar nėra kvaila tikėtis, kad 2025 metais oficiali ir gana žinoma Facebook'o grupė toleruos tokį tavo elgesį? Tame įraše tas žmogus rašo, kad aš esu kvaila, bet iš kitos pusės jis like'ina ir komentuoja mano įrašus, bendrauja. Čia jau tikrai yra žemas lygis, bet gerai, jis žino, ką daro, tik klausimas ar tai yra tai, ką mes, kaip visuomenė toleruosime?
Ir pabaigai noriu pasakyti, nes ši situacija turi nelabai skanų prieskonį, žmogus, kuris slepiasi už šio anonimiško įrašo yra mums visiems žinomas Ąžuolas, kuris viešai pats atvirai kalba apie tai, kad turi tiek neurologinių sutrikimų, tiek kovoja su psichinėmis sveikatos problemomis ir vis iš visuomenės reikalauja, kad kiti žmonės rimtai žiūrėtų į jo požiūrį, jo psichinę sveikatą ir jo sutrikimus vertintų rimtai.
Tuo pačiu jam atrodo, kad yra visiškai normalu apkalbėti kitus, vien todėl, kad jauti neapykantą kitam. Žinote, aš noriu jums užduoti klausimą ir tam žmogui taip pat. Ar mums tikrai viso to reikia?“, – vaizdo įraše kalbėjo Odeta.
Ji taip pat pridūrė, kad Ąžuolas neva sąmoningai bando kurstyti neapykantą, nors žino, kaip tai gali įskaudinti kitą žmogų.
„Šis reels'as yra tik viena maža ištrauka iš neapykantos skatinimo prieš mane. Tokie dalykai gali žmogų privesti prie emocinių breakdownų. Ir aš noriu paklausti, ar to tikrai reikia?
Nes už viso šito esantis žmogus, nori pasiekti savo tikslą. Man pakenkti bet kokia kaina. Net jei ta kaina reiškia palaužti moterį, mamą, kuri iš tiesų yra labai šiltas ir geras žmogus.
Nors jis puikiai žino, ką tokie dalykai gali padaryti su žmogumi, juk jis pats ne kartą atvirai apie tai kalbėjo, kaip stipriai tai gali paveikti ir, nors pats per pastaruosius metus sulaukė daug neigiamos kritikos, vis tiek toliau sąmoningai bando kurstyti savo neapykantą per visas platformas, galvodamas, kad būdamas anonimu, bus saugus“, – rašė O. Kilinc.
