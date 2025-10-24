Lrytas Premium prenumerata tik
Viktorija Siegel su vaikais nėrė į linksmybes Dubajuje: parodė, kaip atrodo mamos poilsis

2025 m. spalio 24 d. 13:26
Lrytas.lt
Pastaruoju metu parduotuvės „Shop by Siegel“ įkūrėjas Viktorija Siegel labai daug keliauja, o įspūdžius semia ne viena: su vaikais – dukra Nicole ir sūnumi Laurynu. Šį kartą trijulė linksminosi Dubajuje.
Daugiau nuotraukų (11)
Praangiame 5 žvaigždučių viešbutyje „Jumeirah Beach Hotel“ apsistojusi V.Siegel čia pat demonstravo labai gražius paplūdimio kostiumėlius ir sukneles.
„Man nepavyko išsirinkti vienos labiausiai patikusios nuotraukos, tad įkėliu Jūsų teismui visą nuotraukų karuselę, kuri nuotrauka patiko Jums labiausiai?“ – 242 tūkstančių sekėjų klausė ji.
Tačiau smagiausia dalis – vaikams. Dubajuje buvo daug skirta laiko pramogoms.
Trijulė nufilmavo ir šypseną keliančių vaizdo įrašų iš kasdienybės. Viename matyti, kaip mama Viktorija nori pailsėti ant gulto, o abu vaikai šaukia „mama“ ir tempia ją už rankų.
„Pritariat, mamos?“ – juokėsi žinoma moteris.
Tačiau paplūdimiu ar vandens pramogoms jie neapsiribojo – Viktorija vaikus nuvedė į pramogų centrą „KidZania“, kuriame Nicole ir Laurynas šėlo, išbandė įvairiausias profesijas ir skraidė lėktuvais. Iš tokių pramogų turės visi smagų atsiminimą – nuotraukų albumą.
Viktorija SiegelDubajusKelionės

