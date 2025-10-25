Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
ŽmonėsVeidai ir vardai

Asmeninį gyvenimą sauganti A. Landsbergienė paviešino šeimos nuotraukas: akimirkos – itin sentimentalios

2025 m. spalio 25 d. 10:22
Lrytas.lt
Retai asmeniniu gyvenimu besidalijanti pedagogė ir verslininkė Austėja Landsbergienė (48 m.) parodė savo šeimą.
Daugiau nuotraukų (15)
Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo jautriu įrašu, kuriame – visi keturi jos vaikai.
Juodai baltas nuotraukas publikavusi politiko Gabrieliaus Landsbergio žmona prisiminė ir gautą patarimą.
„Džiaugiuosi, kad pasinaudojom vienos mano geriausių draugių – kai gimė mūsų pirmieji vaikai – tėtės patarimu: daug fotografuokite ir filmuokite!
Atrodo, daug fotografavome ir filmavome, bet vis vien dabar galvojam, kad galėjom dar daugiau“, – brūkštelėjo ji.
Kadrai, kuriuose poros atžalos daryti prieš septynerius metus ir Austėjai kelia sentimentus.
„Kai dar visi vaikai buvo namie“, – rašė ji.
Taip pedagogė leido suprasti, kad kai kurie jos vaikai jau sukūrė savo gyvenimus, mat poros pirmagimiui Augustui Gabrieliui jau 24 m., o antram vaikui Vilhelmui Konstantinui 22 m.
Taip pat Austėja ir Gabrielius augina 19-kos Mortą Sofiją ir 17-kos Gertrūdą Eleną.
Austėja LandsbergienėGabrielius LandsbergisVaikai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.