Asmeninį gyvenimą sauganti A. Landsbergienė paviešino šeimos nuotraukas: akimirkos – itin sentimentalios

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo jautriu įrašu, kuriame – visi keturi jos vaikai.
Juodai baltas nuotraukas publikavusi politiko Gabrieliaus Landsbergio žmona prisiminė ir gautą patarimą.
„Džiaugiuosi, kad pasinaudojom vienos mano geriausių draugių – kai gimė mūsų pirmieji vaikai – tėtės patarimu: daug fotografuokite ir filmuokite!
Atrodo, daug fotografavome ir filmavome, bet vis vien dabar galvojam, kad galėjom dar daugiau“, – brūkštelėjo ji.
Kadrai, kuriuose poros atžalos daryti prieš septynerius metus ir Austėjai kelia sentimentus.
„Kai dar visi vaikai buvo namie“, – rašė ji.
Taip pedagogė leido suprasti, kad kai kurie jos vaikai jau sukūrė savo gyvenimus, mat poros pirmagimiui Augustui Gabrieliui jau 24 m., o antram vaikui Vilhelmui Konstantinui 22 m.
Taip pat Austėja ir Gabrielius augina 19-kos Mortą Sofiją ir 17-kos Gertrūdą Eleną.
Austėja LandsbergienėGabrielius LandsbergisVaikai
Rodyti daugiau žymių