Paulius Skučas pasidalijo jaudinančia istorija: žmona užkirto kelią nelaimei

Plačiau jautria istorija jis dalijosi socialiniame tinkle „Facebook“.
„Istorija apie aplinkybes kurios šįkart susiklostė palankiai.
Kai atsiduri laiku ir vietoje. Kai prieini ir užkalbini, o ne abejingai nueini... Šįkart laiku ir vietoje atsidūrė mano žmona Indrė. Vėlyvas pasivaikščiojimas su šuniuku.. Pats likimas sudėliojo, kad šįkart jį išvedė Indrė, nes aš tiesiog užmigau namuose, prie tv. Ir būtent šįkart ji pasirinko ne įprastą maršrutą, o ėjo tyčia aplink, kad pakeliui išmestų šiukšles..
Jau po vidurnakčio. Tamsos ir gatvės žibintų apsupty pasigirsta verksmas ar tiksliau rauda, kaip savotiškas pagalbos šauksmas.. Bet aplink nieko nėra... Tik jauna mergina ir jos ašaros lietuje..
Indrei einant link nepažįstamosios, nevilties balsas tik stiprėja, telefono ekranas tai įsižiebia, tai pritemsta. Kažkam ji lieja jausmus, vėliau vėl lieka viena su savo rauda..
Abejonė ar įsikišti išgaruoja, kai mergina pasuka link liepto upėje ir sėdasi jo gale, nepaisydama lietaus..
Indrė: Labas. Ar galiu šalia prisėsti...? Lyja, atrodai liūdna.. ar viskas gerai?
Mergina: Taip, liūdna, nes viskas blogai. Viskas... Čia net ne mano miestas....
Daugiau neberašysiu pokalbio, nes tai asmeniška, bet užtenka ir tiek situacijos supratimui...
Pokalbyje šviesos įnešė ir šuniukas, kuomet reikėjo nurimti emocijoms, nukreipti dėmesį nuo minčių...Marselis atkreipė jaunutės su nuostabiu lietuvišku vardu merginos dėmesį, o Indrei pavyko tapti reikiama atrama tą akimirką..
Emocijoms kiek nurimus, kai situacija atrodė stabiliau, o Indrė gavo merginos pažadą, kad ši nebemirks lietuje, su šuniuku patraukė namų link, bet nerimas neleido nuleisti akių.. Ir vėl aplinkybės sukrito, kad vos pakilus iš Neries pakrantės ir vis dar stebint ant liepto galo vieną likusią merginą, gatvėje pamatė važiuojančius pareigūnus ir juos sustabdė... Indrei tik ištarus žodžius apie situaciją, pareigūnai per raciją skubiai pranešė:
REGIS JĄ RADOM..
Tuo metu jie veikė žaibiškai, profesionaliai, apgalvotai ir jautriai esamai situacijai. Lietuvos policija. Šįkart viskas labai labai gerai baigėsi..
O aš iš miegų atsikėliau namuose nuo pravertų kambario durų ir verkiančios žmonos, kuri sakė – Regis laiku radau jaunutę merginą....
Būkime, išlikime visuomet tokia brandi ir empatiška visuomene, kokia dažniausiai ir esame. Ir tikrai mokame. Būkime, nes rytas tikrai protingesnis už vakarą ir visuomet, visuomet yra išeitis iš situacijos.
Didžiuojuosi, kad Indrė suprato ir mokėjo viską ko reikėjo nepažįstamam žmogui“, – rašė jis.
