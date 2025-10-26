Oskaras Koršunovas be jokių pagražinimų išsakė nuomonę apie Vilnių: „Gaila miesto“

Vyras lygino Kauną ir Vilnių, o įraše negailėjo aštrių žodžių apie dabartinę sostinės situaciją.
Mintimis O. Koršunovas pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Kadaise buvo toks populiarus posakis: „Vilnius-Kaunas b***s gaunas“. Vakar buvau Kaune ir pagalvojau, kad b***s gaunas dabar tik Vilniuje.
Buvom Kaune, „Žalgirio“ baseine. Baltijos šalyse išrinktas geriausiu olimpiniu baseinu. Žmonių buvo daug, bet jokios grūsties ir iš veidų matesi, kad į baseiną jie nemyža. Takeliai puikūs – 50 m, puikus baras, o įvairiausių pirčių gal, kokių 30.
Tuo tarpu Vilniuj didžiausias Lazdynų baseinas 30 metų buvo sovietinė smirdalynė, dabar pagaliau renovavo, bet pirčių iki šiol nėra. Ką jau kalbėt apie Gedimino kalną ar stadioną.
Dabar visi važiuojam į pasaulinius sporto ir muzikos renginius į Kauną, nes Vilnius tiesiog neturi vietų. Sporto rūmai jau 35 metus yra, griūna ir pūva. Ant Tauro kalno kaip neatsiranda Tautos namai, taip ir neatsiranda, tas katlavanas vietoj senųjų, matyt, dar 50 metų rudenį rinks lietų. Kaune Nacionaliniam teatre statė Robertas Vilsonas, o Vilniuj visi negali atsidžiaugti, kad LNDT nuostabi ponierių stovykla.
Jaučiu, jeigu būčiau kaunietis ir tiek pasiekęs ir Kauną pasauly garsinęs tiek, kiek Vilnių, tai Kaune man būtų pastatytas teatras Mokslo saloj, šalia nuostabaus muziejaus, ir atrodytų tas teatras ne blogiau už garsiąją Oslo operą.
O dabar mes Vilniuj vaidinam ofisėly, kuriam nesutiktų net dvi buhalterės, ar keturi aityčnikai sėdėti, dėl vietos stokos ir netvarumo.
Per 35 metus Vilniuj neatsirado nieko ypatingo kultūros architektūroje ir taip reikalingų miestiečiams kultūrinių erdvių, išskyrus MO muziejų, kuris buvo privati iniciatyva.
Už tai kreida buvo paišomi dviračių takai, siaurinamos gatvės, daromi pakelėse nesąmoningi sodai, kurie dingo kaip miražai dykumoj. Iškirsti medžiai, pridėta butaforinių grindinių ir taip toliau.
Sakysit, naujasis Paupio rajonas? Tai, kad Kaunas santakoje ir Klaipėda uoste prie marių statosi modernesnius. Keliai tapo tiesiog baisūs, matyt basiausi Europos Sąjungoje. O stiklinė akvariuminė architektūra, matyt, baisiausia planetoje. Ko verti šiltadaržiai ant Subačiaus prie Barbakano? Arba, kas statoma dešiniam krante, aplink Sporto rūmus, vietoj buvusio senovinio stadiono? Ar matėt juos iš Gedimino pilies?
Na, teisybės dėlei reiktų visgi pasakyti, kad dabar Vilniuj kažkas vyksta gal ir gero. Taisomi keliai, per 10 metų pagaliau sutvarkė Pelėdų parkelį, Arklių gatvėj, kur aš gyvenu. Dabar bomžai odekoloną ant suolelių gers bent jau kultūringesnėj aplinkoj.
Gaila man savo gimto miesto, dėl jo valdžių nesibaigiančių nesąmonių, korupcijos ir beskonybės. Visgi miestas su didžiausiu biudžetu, o kultūrai skiriantis mažiausiai dėmesio ir lėšų. Tarkim, su Klaipėda net nėr ką lygint. Ten ne tik savivaldybė dosni kultūrai, bet ir verslininkų bendruomenė. O Vilniuj, toks įspūdis, kad į jį visi suvažiuoja tik pasipelnyti ir jį apiplėšti.
Ne, Vilnius vis tiek nuostabus miestas. Ne taip lengva jį sunaikinti. Tikiuosi ir nepavyks“, – atvirame įraše rašė O. Koršunovas.
Režisieriaus įrašas vos per kelias valandas sulaukė didžiulio dėmesio – ne vienas internautas pritarė jo nuomonei.