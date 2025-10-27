Lrytas Premium prenumerata tik
Veidai ir vardai

G. Žemaitė pakėlė sparnus į lietuvių pamėgtą kraštą: po įvykių oro uoste – neramu dėl grįžimo

2025 m. spalio 27 d. 14:01
Lrytas.lt
Žinoma nuomonės formuotoja, televizijos laidų vedėja Gerda Žemaitė (44 m.) pakėlė sparnus į lietuvių pamėgtą kraštą – Tenerifę, kurioje mėgaujasi saule ir puikia nuotaika.
Savo „Instagram“ paskyroje G. Žemaitė pasidalijo kvapą gniaužiančiais kadrais iš atostogų šiltuosiuose kraštuose.
„Laimingos akimirkos“, – trumpai brūkštelėjo ji.
Nuotraukose Gerda įamžino smagiai Tenerifėje praleistą laiką, kurio pavydėti galėtų ne vienas.
Tiesa, žinoma moteris buvo atvira – ją neramina pastarųjų dienų įvykiai Vilniaus oro uoste.
Portalui Lrytas G. Žemaitė atskleidė, kad išvykti į Tenerifę pavyko be jokių nesklandumų, tačiau dabar nerimą kelia klausimas, ar jų nekils grįžtant.
„Mes išskridome, kai dar tie įvykiai nebuvo prasidėję, nes mūsų skrydis buvo dieninis.
Aišku, kai nuskridome ir paskaitėme (naujienas – aut.past.), tada supratome, kad mums tiesiog pasisekė – nereikėjo nieko nukelti ir laukti.
O dėl grįžimo tikrai neramu, nes nežinia, kaip čia bus toliau. Turbūt visi žmonės Lietuvoje jaučiasi nesaugiai dėl šių įvykių. Akivaizdu, kad tai yra kažkokios provokacijos. Dėl grįžimo yra labai daug nerimo, bet tikiuosi, kad viskas susitvarkys ir nebus dėl ko baimintis“, – portalui Lrytas pasakojo G. Žemaitė.
