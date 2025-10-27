Grožio ekspertų renginyje – būrys svečių ir žvilgsnis į kosmetikos naujienas

Renginio metu gydytoja dermatovenerologė Agnė Sausdravė skaitė pranešimą apie hiperpigmentaciją, dalijosi inovatyviais jos sprendimo būdais ir paneigė kai kurias senas, tačiau vis dar gajas nuostatas.
Papildydama gydytojos mintis, kalbinta kosmetologė Ilona Stifanovičiūtė pridūrė, kad sėkmingus rezultatus lemia nuoseklus priemonių naudojimas.
„Savo klientėms sakau: svarbiausia yra kantrybė ir nuoseklumas. Tik su „Noon“ ampulėmis kantrybės naikinant pigmentines dėmes prireiks kur kas mažiau nei su kitomis priemonėmis – linijoje yra labai koncentruotų veikliųjų medžiagų, kurios, naudojamos nuosekliai, suteikia tikrai stulbinančių rezultatų“, – kalbėjo ji.
Antroje renginio dalyje inovatyvius serumus, skirtus odos problemoms spręsti, pristatė ir mokslinėmis įžvalgomis apie veikliąsias medžiagas dalijosi šeimos medicinos gydytojos Gertrūda Lina Blažaitienė bei Agnė Petraitienė.
Kalbinta grožio specialistė Auksuolė Jokubaitienė pasidalijo įžvalgomis apie „NAM-Brightening Complex“ ampules iš praktinės pusės.
„Jos jau dabar sulaukia didelio klienčių susidomėjimo, nors su jomis tik pradėsiu dirbti. „Noon Aesthetics“ produkcija iš esmės yra mano mėgstamiausia – tikslinga, stipri, sprendžianti problemas, o ne jas maskuojanti“, – sakė ji.
Su nekantrumu naujienos laukė ir kosmetologė Dainora Jaremčiukienė: „Antioxidant Complex“ ampulės iškart patraukė dėmesį – atrodo, kad tai bus tikra pagalba pavargusiai, papilkėjusiai odai. Sudėtis įspūdinga, o efektą labai noriu išbandyti praktiškai.“
Renginio metu pristatytos naujienos dar kartą patvirtino – tinkamai parinkta ir nuosekliai naudojama profesionali kosmetika gali ne tik spręsti odos problemas, bet ir sustiprinti pasitikėjimo savimi pojūtį.