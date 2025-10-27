Konferencija
Humoristas Valdas Vižinis bankrutavo: teismas nurašė didžiulę skolą

2025 m. spalio 27 d. 17:35
Lrytas.lt
Buvęs humoristas, humoristinių televizijos laidų aktorius Valdas Vižinis pasiekė asmeninę pergalę. Didžiulių finansinių sunkumų turėjęs vyras džiaugiasi, kad pagaliau sėkmingai bankrutavo.
Kaip pranešė portalas alfa.lt, Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo, kad V. Vižinis atsiskaitė su kreditoriais ir sėkmingai užbaigė bankrotą.
Vis dėlto, šiuo sprendimu patenkinti liko ne visi.
Skelbiama, kad viena mažoji bendrija iš V. Vižinio taip ir nesulaukė 180 tūkst. eurų – ši skola teismo sprendimu buvo nurašyta.
Pabrėžiama, kad šis sprendimas iki spalio 28 d. dar gali būti apskųstas.
Bankroto byla humoristui buvo iškelta dar 2021 m. gruodžio pabaigoje.
Primename, kad V. Vižinis išpopuliarėjo legendinėse laidose, tokiose kaip „Dviračio šou“ bei „Nosis“.
Visgi po kurio laiko jis baigė karjerą televizijoje ir nėrė į visuomeninę veiklą.
Tai padaręs jis dirbo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos patarėju ryšiams su visuomene ir tapo Birštono rajono savivaldybės tarybos nariu.
