Vytaras Radzevičius parodė, kaip skrydis į Vilnių virto chaosu: valdžiai pasiuntė užkoduotą žinutę

Dar kitiems teko leistis visai kitame mieste, nei buvo numatę. Tarp jų buvo ir keliautojas, žurnalistas Vytaras Radzevičius.
Žinomas vyras savo „Facebook“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis užfiksavo sąmyšį lėktuvo viduje, sužinojus, kad teks nukreipti skrydį.
Vytaras tikino, kad lėktuvas turėjo leistis Vilniuje, tačiau staiga pilotas pranešė, kad dėl danguje skraidančių oro balionų teks pakeisti kryptį ir nusileisti Kaune.
„Gal kam įdomu, kaip tai atrodo gyvai. Skrendi į Vilnių ir gauni žinią. Nusileidi Kaune. Mes tokie ne vieni. Trūksta išlaipinimo laiptų. Sėdim lėktuve ir sprendžiam logistiką“, – rašė V. Radzevičius.
Vaizdo įraše girdėjosi sumišę keleivių balsai – jų šis sprendimas tikrai nenudžiugino.
Taip pat savo įraše Vytaras kreipėsi į valdžią, tačiau savo žinutę jis užkodavo graždanka.
„Dar parašysiu valdžiai suprantamesne kalba“, – ironizavo V. Radzevičius ir toliau savo įraše tikino, kad Lietuvos valdžia nesugeba išspręsti šios problemos.
Jau kelintą naktį iš eilės virš Vilniaus oro uosto pasirodančius balionus vyras pavadino „skraidančiais prezervatyvais“.
