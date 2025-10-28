Ant teismo stalo – dar viena garsaus šokėjo Andriaus Kandelio byla: prasidėjo trečias procesas

43 metų A. Kandelis dar prieš atidėjimą pageidavo dalyvauti posėdyje ne „gyvai“, o nuotoliniu būdu.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė informavo, jog kitas posėdis įvyks gruodžio 4 dieną.
Šis teismo procesas A. Kandeliui – jau trečias. Anksčiau jis buvo išgirdęs nepalankius verdiktus dėl pasikėsinimo įvykdyti drabužių vagystę iš sostinės parduotuvės ir smurtinio išpuolio prieš šokėją Viktoriją Gaidytę.
Kelyje įsiplieskė incidentas
Tyrėjų duomenimis, 2025 metų balandžio 30-osios rytą Kaune, judrioje eismo vietoje tarp BMW vairavusio 43 metų šokėjo ir mikroautobuso „Ford Transit“ vairuotojo kilo konfliktas. Manoma, jog pastarojo vairavimas galėjo suerzinti A. Kandelį.
Kitą dieną po incidento suvestinėse buvo paskelbta, kad Aleksoto mikrorajone, Veiverių gatvėje BMW vairuotojas galimai apgadino „Fordą“, kurio vairuotojas kreipėsi į teisėsaugą.
Pasak „Ford Transit“ vairavusio vyro, šokėjas aplenkė jo automobilį, užblokavo kelią ir išlipęs iš BMW, bandė suduoti, taip pat iškoneveikė jį necenzūriniais žodžiais.
Anot vyriškio, jam pavyko išsisukti, išvengiant smūgio, tačiau automobilis buvo apgadintas.
Prokuratūros tvirtinimu, A. Kandelis apgadino „Ford Transit“ kėbulą – priekines dureles ir šoninį veidrodėlį, apspardydamas svetimą transporto priemonę.
Pateikė nemenkus ieškinius
Nukentėjusiuoju byloje pripažintas mikroautobuso „Ford Transit“ vairuotojas pateikė 43 metų šokėjui 5000 eurų ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Dar 1 100 eurų ieškinį A. Kandeliui pateikė ir krovinių gabenimu užsiimanti Kauno krovinių pervežimo bendrovė, kuriai priklauso „Ford Transit“ – tokios sumos reikalaujama mikroautobuso remontą, kurio apspardymu yra kaltinamas šokėjas.
A.Kandeliui už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba kalėjimas iki 2 metų.
Atsitvėrė tylos siena
„Apgadinimų yra. Argi toks elgesys – toleruotinas? Tyrimo duomenimis, vairuotojas užblokuoja mašiną, išlipa iš jos ir pradeda įvairius veiksmus. Sustoja kiti automobiliai, žmonės iš šalies žiūri, kas vyksta. Viešosios tvarkios pažeidimo požymiai – akivaizdūs“, – portalui Lrytas dar prieš bylos perdavimą į teismą pasakojo V. Kazlauskas.
Pasak V. Kazlausko, ikiteisminio tyrimo metu A. Kandelis apie įvykį pareigūnams nieko nekomentavo, savo pozicijos dėl kaltės neišreiškė. Gali būti, kad šokėjas plačiau prabils, bylą nagrinėjant teisme.
Anksčiau su šokėju susisiekus portalui Lrytas, jis, kaip ir su pareigūnais, nebuvo kalbus: „Nieko nekomentuosiu. Dar niekas nieko nėra patvirtinta“.
Paklaustas, ar sutiktų ateityje plačiau pakomentuoti situaciją, A. Kandelis atsakė: „Kai baigsis procesas, tada bus viskas ir aišku“.
Portalui pasiteiravus, ar pripažįsta savo kaltę, šokėjas pakartojo, jog komentaro neteiks.
Skandalas – ne pirmas
Tai – jau trečias atvejis, kuomet A. Kandelio elgesys sulaukia teisėsaugos dėmesio.
2016 metų vasarį jis išgirdo Vilniaus apylinkės teismo verdiktą už pasikėsinimą įvykdyti drabužių vagystę iš sostinės prekybos centre „Ozas“ esančios parduotuvės „Peek&Cloppenburg“ – tąsyk šokėjui baudžiamuoju įsakymu buvo skirta 452 eurų dydžio bauda.
2020 metų rugsėjį tas pats teismas pripažino A. Kandelį kaltu dėl smurto prieš savo buvusią kolegę, šokėją Viktoriją Gaidytę – šokėjui už šį išpuolį buvo paskirtas laisvės apribojimas metams. Be to, jis buvo įpareigotas nemokamai išdirbti 120 valandų socialinėse įstaigose bei dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiuose programose.
KaunasAndrius Kandelisviešosios tvarkos pažeidimas
Rodyti daugiau žymių