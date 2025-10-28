Itin atviri Seimo nario kadrai sukėlė sumaištį: kolegos įvertino dvejopai

Regis, K. Neimantas socialiniuose tinkluose nevengia dalintis asmeninio gyvenimo detalėmis, o parodyti savo išpuoselėtą kūną jis nė kiek nesikuklina.
Ta proga LNK laidos „KK2“ komanda nusprendė apsilankyti Seime – ten jie sužinojo, kaip K. Neimanto kolegos vertina jo kūno linijas.
Nuotraukos, kurias paviešino pats politikas, akimirksniu spėjo sukelti diskusijas tarp jo kolegų – kol vieni stebėjosi, kiti negailėjo kritikos.
„Man atrodo, kad Seimo nariui, net jei jis sau ir labai gražus, neverta taip komunikuoti. Tačiau tai asmeninis pasirinkimas“, – kalbėjo politikė Viktorija Čmiltytė-Nielsen.
Tuo metu Indrė Kižienė neslėpė nuostabos. Moteris tikino, kad tai, ką jos kolega rodo socialiniuose tinkluose, ir tai, koks jis yra darbe, – du skirtingi dalykai.
„Be švarko atrodo kitaip. Ką aš galiu pasakyti, gražu. <...> Dešimtuko reikia nepagailėti. Ne, duodu devynetą, nes pilvukas yra“, – kalbėjo moteris.
Savo ruožtu Agnė Širinskienė nuomonės išreikšti nepanoro: „Aš susilaikysiu nuo vertinimų.“
Tarp politiko kadrus įvertinusių kolegų pasigirdo ir spėlionų, ar kadrai negalėjo būti sugeneruoti dirbtiniu intelektu.
„Čia realus vaizdas, ar sugeneruotas dirbtinio intelekto? Jis turi tokias tatuiruotes? <...> Aš tik noriu priminti vieną paprastą taisyklę: kuo daugiau tavo apnuoginto kūno pamato pasaulis, tuo sunkiau susigrąžinti reputaciją“, – dėstė Giedrius Drukteinis.
„Čia gal dirbtinis intelektas? Sportuojantis, turbūt norėjo pasigirti“, – antrino Rita Tamašunienė.
Savo ruožtu K. Neimantas patikslino, kad ištreniruotas kūnas – tik jo sunkaus darbo rezultatas.
„Mano tėtis buvo lengvaatletis, stiprus vyras. Mano mama buvo krepšininkė. Pas mus su broliu sportas, matyt, įrašytas genuose. Mano pirmas būrelis buvo karate dar prieš pirmą klasę. Kai pradėjau sportuoti, taip ir nesustojau“, – „KK2“ kalbėjo K. Neimantas.
