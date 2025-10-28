Konferencija
Lietuviškos komedijos premjeroje – žinomi svečiai: atvyko ir Vita Žiba su mylimuoju

2025 m. spalio 28 d. 20:14
Lrytas.lt
Ruduo daugeliui siejasi vien su pilkomis ir niūriomis spalvomis, tačiau juokas ir meilė daro stebuklus. Lietingą antradienio vakarą žinomi žmonės rinkosi „Vilniaus Outlet“ įsikūrusiame „Apollo“ kino teatre. Čia įvyko romantinės lietuviškos komedijos „Laimingos žvaigždės“ premjera.
Filme „Laimingos žvaigždės“ susitiks du žmonės – ramiai pajūrio name gyvenantis vienišas, talentingas muzikantas (akt. Justinas Jankevičius) ir televizijos žvaigždė su neįtikėtinais privalumais (akt. Ineta Stasiulytė). Dviejų žmonių kelionė į meilę per išbandymus ir įvairius nesusipratimus prasidės jau nuo pirmojo jų susitikimo.
Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės? Būtent į tokius klausimus sau atsakyti bus pakviestas kiekvienas žiūrovas.
Filmo veiksmas mus nukels į gražiausius kurortus, baseinus, leis mėgautis jūros horizontais ir, žinoma, puikiausiais restoranais. Tai – vasaros svajonių romanas, kuriame susipina lengvumas, grožis ir jautrios istorijos.
„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius Justinas Krisiūnas.
Tai – filmas, kuriame netrūks šviesos, geriausio humoro bei akimirkų, kurios leis pajusti gyvenimo pilnatvę.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.
