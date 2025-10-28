Lietuviškos komedijos premjeroje – žinomi svečiai: atvyko ir Vita Žiba su mylimuoju

Filme „Laimingos žvaigždės“ susitiks du žmonės – ramiai pajūrio name gyvenantis vienišas, talentingas muzikantas (akt. Justinas Jankevičius) ir televizijos žvaigždė su neįtikėtinais privalumais (akt. Ineta Stasiulytė). Dviejų žmonių kelionė į meilę per išbandymus ir įvairius nesusipratimus prasidės jau nuo pirmojo jų susitikimo.
Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės? Būtent į tokius klausimus sau atsakyti bus pakviestas kiekvienas žiūrovas.
Filmo veiksmas mus nukels į gražiausius kurortus, baseinus, leis mėgautis jūros horizontais ir, žinoma, puikiausiais restoranais. Tai – vasaros svajonių romanas, kuriame susipina lengvumas, grožis ir jautrios istorijos.
„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius Justinas Krisiūnas.
Tai – filmas, kuriame netrūks šviesos, geriausio humoro bei akimirkų, kurios leis pajusti gyvenimo pilnatvę.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.