ŽmonėsVeidai ir vardai

Paaiškėjo, kas laimėjo prabangų verslininkės M. Šalaševičienės automobilį

2025 m. spalio 28 d. 12:15
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę verslininkė Marija Šalaševičienė socialiniuose tinkluose paskelbė apie  netikėtą ir dosnų konkursą. Ji pažadėjo vienai iš savo parduotuvės klienčių padovanoti prabangų nuosavą „Mercedes-Benz GLE 400 Coupe“ automobilį.
Ir M. Šalaševičienė laikėsi savo žodžio. Pirmadienį ji pranešė apie pasibaigusį konkursą ir paskelbė laimingosios vardą.
„Neįtikėtina konkurso pabaiga.
Automobilį laimėjo Indrė – dviejų vaikučių mama iš nedidelio Lietuvos miestelio, taip kaip norėjau ir sapnavau. Susitikus šiandien iš jos šeimos sklido nepaprastai gera energija – tokia tikra, paprasta ir nuoširdi.
Indrė šį mėnesį atšventė 35-ą gimtadienį, o jos automobilis kaip tik buvo sugedęs. Per nugalėtojo rinkimą ji tyliai sau palinkėjo sėkmės ir sukryžiavo pirštus.
Aš tikrai tikiu, kad šį konkursą lydėjo Dievas... Norėjau, kad laimėtų žmogus, kuriam tai būtų ne „dar vienas dalykas“, o tikra pagalba, dovana, palengvėjimas.
Ir taip ir įvyko“, – jautriai šalia vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip M. Šalaševičienė perduoda automobilį nugalėtojai, rašė ji.
