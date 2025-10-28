Vytenis Partikas atskleidė, kas yra jo mylimiausios moterys

Socialiniuose tinkluose žinomas vyras pasidalijo jautriu įrašu, kuriame širdį šildančius žodžius skyrė savo dukrai ir močiutei.
Įrašu jis sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Yra du žmonės, be kurių mano gyvenimas neturėtų širdies plakimo. Viena — ta, kuri mane užaugino, saugojo ir šildė savo rankomis — mano močiutė. Kita — ta, dėl kurios šiandien pats mokausi būti šviesa — mano dukra.
Dvi moterys, du laikai, dvi kryptys — viena dovanojo šaknis, kita — sparnus.
Iš močiutės išmokau meilę be sąlygų, paprastumo prasmę ir tylos ramybę. Iš dukros mokausi gyventi garsiai, tikėti rytojumi ir kurti pasaulį, kuriame verta augti.
Ir suprantu — tarp jų dviejų gyvena visas aš. Tarp praeities švelnumo ir ateities vilties. Tarp to, kas mane užaugino — ir to, dėl ko noriu augti pats“, – jautriai rašė jis.
Vytenis Partikasdukramočiutė
