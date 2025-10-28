Konferencija
Žurnalistas Romas Sadauskas-Kvietkevičius žaibiškai neteko mylimo augintinio: perspėja kitus

2025 m. spalio 28 d. 11:36
Lrytas.lt
Žurnalistas ir apžvalgininkas Romas Sadauskas-Kvietkevičius išgyvena skaudžią netektį – netikėtai mirė jo mylima keturkojė Siera.
Apie tai, kas nutiko, R. Sadauskas-Kvietkevičius pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Su naujienų portalo Lrytas skaitytojais sutikęs pasidalyti savo įrašu, vyras teigė tikintis, kad jo istorija paskatins žmones labiau pasirūpinti augintinių apsauga nuo erkių platinamų ligų.
„Palaidojom Sierą. Vos prieš kelias dienas su manimi grybavo Kapčiamiesčio girioje – atrodė visiškai sveika. Tačiau savaitgalį nustojo ėsti, pasidarė vangi.
Šį rytą nuvežiau į veterinarijos kliniką, tačiau gydymas jau niekuo nebegalėjo padėti.
Sako, kad susirgo nuo erkės. Saugokite savo augintinius, kad netektų taip žliumbti, kaip aš dabar“, –  jautriai rašė R. Sadauskas-Kvietkevičius.
