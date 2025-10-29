Arūnas Valinskas – apie paskutinį pokalbį su Kostu Smoriginu: „Jis to klausė, nors žinojo“

Skaudi žinia sukrėtė tiek artimuosius, tiek jį gerai pažinojusius bičiulius bei kartu su juo dirbusias kolegas.
Su legendiniu šalies aktoriumi artimą ryšį palaikė ir televizijos laidų vedėjas, prodiuseris Arūnas Valinskas, kuris su portalu Lrytas pasidalijo prisiminimais apie jį. Pasirodo, jiedu turėjo didelių planų.
A. Valinskas tikino, kad pirmiausia K. Smoriginą pažino netiesiogiai, tačiau laikui bėgant jų keliai susikirto.
„Visų pirma, mes buvome pažįstami ne akivaizdžiai, nes tiesiog aš jį mačiau, bet jis manęs ne. Eidavau į jo spektaklius dar būdamas moksleivis. Po to mes tapome kolegomis, ne vieną kartą esame dirbę kartu scenoje.
Pirmas mūsų pasimatymas buvo labai seniai, jis dalyvavo mūsų žaidime „Taip ir ne“. Tada filmavome Klaipėdoje ir jis žaidė.
O po to mes esame namažai kartų susitikę ir dirbę scenoje.
Mes turėjome dar daug planų. Kai su Daiva Žeimyte-Biliene kūrėme filmą „Prezidentas“ apie Valdą Adamkų, numatėme visą seriją tokių filmų, iš kurių vienas buvo numatytas pavadinimu „Aktorius“. Ir tai turėjo būti filmas apie K. Smoriginą ir jo gyvenimą.
Aš su juo kalbėjau apie tai, jis sutiko, bet vis atsidėliojo, atsidėliojo... Viskas vis nusikeldavo... Tai sveikatos problemos, tai kiti reikalai.
Ir dabar jau aišku, kad tas filmas, tas gyvenimo pokalbis ir liks tik mintyse“, – prisiminimais dalijosi A. Valinskas.
Žinomas vyras prisiminė ir paskutinį jųdviejų pokalbį, kuris daugiausia buvo apie planus.
„Mes kalbėjom su juo... Vienas pokalbis buvo tada, kai aš buvau pas Kostą ir Dalią namuose. Tada mes kalbėjome apie būsimus planus.
Pamenu, tada aš pasiūliau, kad jo ranka būtų įamžinta Nidos šlovės alėjoje. Kalbėjome apie viską. Kalbėjome apie tai, kodėl jo ranka ten turėtų būti. Jis to klausė, nors žinojo, kad tikrai yra nusipelnęs ir vertas to įamžinimo.
Po to mes susitikome su juo ir Dalia Nidoje, kai buvo atidengta jo ranka, jo delnas Nidos šlovės alėjoje.
Po to netgi vyko koncertas bažnyčioje, kur Kostas dainavo. Šnekėjomės apie būsimą galimą filmą ir t.t. Bet jis jau tada jautėsi pakankamai sunkiai ir iš karto padainavęs išvažiavo. Jį Dalia išsivežė namo. O po to koncerto taip ir neteko jo matyti. Tai buvo paskutinis mūsų pasimatymas“, – sunkiai rinkdamas žodžius kalbėjo A. Valinskas.
Primename, kad žinia apie legendinio aktoriaus mirtį pasirodė ankstų trečiadienio rytą. Tai pranešė K. Smorigino sūnus.
„Šiąnakt iškeliavo mano tėtis – Kostas Smoriginas“, – socialiniuose tinkluose pranešė Kostas Smoriginas jaunesnysis.
Tarp pareiškusių užuojautą dėl garsaus aktoriaus mirties buvo ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas bei premjerė Inga Ruginienė.
„Šįryt sukrėtė žinia, kad netekome legendinio menininko Kosto Smorigino. Lietuvos teatro, kino grandas, režisierius, muzikantas, nepakartojamas bardas buvo mūsų scenos legenda, kaskart priversdavusi suklusti, ką jis naujo vėl ir vėl sukūrė. Gilus ir unikalus menininkas kalbėjo apie žmogų, humanizmą ir tiesą. Reiškiu nuoširdžią užuojautą Kosto Smorigino šeimai, artimiesiems, Lietuvos teatro ir kultūros bendruomenei bei visiems Lietuvos žiūrovams“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė parlamento vadovas.
„Netekome legendinio artisto, itin talentingos asmenybės, kurio kūryba daugel metų šildė sužvarbusias širdis ir kvietė atrasti tikrąsias meno galias (…). Dėl legendinio aktoriaus Kosto Smorigino mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, draugams ir visiems, kuriems teko didelė laimė sutikti gyvenimo kelyje šią kūryba žaižaruojančią asmenybę“, – jam antrino ministrė pirmininkė I. Ruginienė.
Primename, kad K. Smoriginas gimė ir užaugo Šančiuose. 1960–1971 m. mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje.
1971–1975 m. studijavo Valstybinėje konservatorijoje (kurso vadovės Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Nuo 1984 m. Komunistų partijos narys.
1975–1999 m. ir nuo 2004 m. Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš naujo aktorinės dainos žanro (dainuojamosios poezijos) kūrėjų.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų („Mūsų kaime“, „Tikras garsas“, „Vėl kartu“).
Nuo 2000 m. ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles („Pilietis“, „Ponai ir Ponios“).
Kostas SmoriginasArūnas ValinskasMirtis
Rodyti daugiau žymių