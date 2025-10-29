Paaiškėjo, kada ir kur bus galima atsisveikinti su teatro legenda Kostu Smoriginu

Kaip skelbia Delfi, Šv. Mišios už K. Smoriginą bus aukojamos spalio 31 d., 12 val., Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje.
Į atsisveikinimą su Kostu žmonės kviečiami lapkričio 1-ąją (15–21 val.) ir lapkričio 2-ąją (10–13 val.), Jaunimo teatre. 13 val. K. Smoriginas bus išlydėtas į paskutiniąją kelionę. 14 val. amžinojo poilsio jis atguls menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse.
Primename, kad Kostas Smoriginas gimė 1953 m. balandžio 22 d. Kaune.
Baigęs Lietuvos konservatoriją (dabartinę Lietuvos muzikos ir teatro akademiją), jis tapo vienu iš ryškiausių Jaunimo teatro aktorių Vilniuje — spektakliuose kūrė įsimintinus vaidmenis, bendradarbiaudamas su režisieriais, tokiais kaip Eimuntas Nekrošius.
Jo aktorystė pasižymėjo intensyvumu, scena jam buvo vieta, kurioje jis tikrai gyveno. Jam svarbus buvo ne tik vaidmuo, bet ir santykis su publika. Be teatro, K.Smoriginas filmavosi kine, kūrė dainuojamosios poezijos programas.
1971–1975 m. studijavo Valstybinėje konservatorijoje (kurso vadovės Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė).
1975–1999 m. ir nuo 2004 m. Jaunimo teatro aktorius ir režisierius. Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš naujo aktorinės dainos žanro (dainuojamosios poezijos) kūrėjų.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų („Mūsų kaime“, „Tikras garsas“, „Vėl kartu“).
Nuo 2000 m. ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles („Pilietis“, „Ponai ir Ponios“).