Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
ŽmonėsVeidai ir vardai

Po J. Arlauskaitės-Jazzu išpažinties apie meilę garsiam aktoriui – itin romantiška jo reakcija

2025 m. spalio 29 d. 17:52
Lrytas.lt
Trečiadienio popietę pramogų pasaulį apskriejo žinia, kad skirtingais keliais pasuko dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir jos mylimasis verslininkas Donatas Ivanauskas.
Daugiau nuotraukų (27)
Apie įvykusias skyrybas atlikėja atvirai papasakojo žurnalui „Žmonės“.
Minėtam žurnalui duotame interviu J. Arlauskaitė-Jazzu neslėpė – šis gyvenimo buvo kupinas ne tik išbandymų, bet ir padovanojo naują meilę.
Dainininkės širdyje jau užgimė jausmai kitam žmogui – garsiam aktoriui Tadui Gryn.
Vos socialiniuose tinkluose pasirodžius žurnalo viršelio nuotraukai, savo jausmų neslėpė ir pats aktorius.
„O dieve, kokia tu graži, mano meile“, – po socialiniuose tinkluose paviešinta viršelio nuotrauka rašė T. Gryn.
Justė Arlauskaitė-JazzuTadas Gryn

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.