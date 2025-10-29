Po J. Arlauskaitės-Jazzu išpažinties apie meilę garsiam aktoriui – itin romantiška jo reakcija

Apie įvykusias skyrybas atlikėja atvirai papasakojo žurnalui „Žmonės“.
Minėtam žurnalui duotame interviu J. Arlauskaitė-Jazzu neslėpė – šis gyvenimo buvo kupinas ne tik išbandymų, bet ir padovanojo naują meilę.
Dainininkės širdyje jau užgimė jausmai kitam žmogui – garsiam aktoriui Tadui Gryn.
Vos socialiniuose tinkluose pasirodžius žurnalo viršelio nuotraukai, savo jausmų neslėpė ir pats aktorius.
„O dieve, kokia tu graži, mano meile“, – po socialiniuose tinkluose paviešinta viršelio nuotrauka rašė T. Gryn.