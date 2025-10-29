Po viešai nuaidėjusio ginčo D. Klajumas ir M. Katleris užkasė karo kirvį: paviešino akimirką

Humoro pasaulio kolegos, viešai demonstravę nesutarimus ir apsikeitę kandžiomis replikomis, panašu, kad jau užkasė karo kirvį.
Susitaikymo ženklą paviešino pats D. Klajumas – savo „Instagram“ paskyroje jis pasidalijo nuotrauka su M. Katleriu. Kadre abu komikai šypsosi, o po juo šmaikščiai brūkštelėta:
„Jei mes galim susitaikyti, ir tu gali jai parašyti.“
Primename, kad praėjusią vasarą D. Klajumas atsidūrė konflikto epicentre, kai tinklalaidėje pasisakė apie žemaūgius žmones. Jo žodžiai sulaukė aštrios kritikos iš visuomenės bei žinomų veidų.
Tada savo nuomonę viešai išsakė ir bičiuliai iš „Vėl tie patys“ komandos – M. Katleris, R. Mackevičius ir M. Stonkus.
Jie teigė, kad Klajumas peržengė ribas ir netinkamai valdė situaciją. Po to tarp kolegų įsiplieskė ir asmeninis konfliktas – neapsieita be griežtų žinučių ir viešų pasisakymų.
Atrodė, kad bendram darbui bei draugystei atėjo pabaiga.
Tačiau šiandien išvystas bendras kadras rodo, kad pykčiai, bent viešai, paliekami praeityje.