Premjeroje akys krypo į Inetą Stasiulytę: stebino itin elegantišku įvaizdžiu

Viena pagrindinių filmo herojų į renginį atvyko pasipuošusi klasika dvelkiančia juoda vakarine suknele. Subtiliai atidengti pečiai ir minimalistinės detalės sukūrė elegantišką, tačiau kartu šiuolaikišką įvaizdį, kuris kaustė kviestinių svečių dėmesį.
Prie fotosienelės pozuodama kartu su filmo partneriu Justinu Jankevičiumi, aktorė spinduliavo gera nuotaika – veidą puošė šypsena.
Primename, kad filme „Laimingos žvaigždės“ susitinka du labai skirtingi žmonės – vienišas, talentingas muzikantas, gyvenantis pajūrio ramybėje (akt. Justinas Jankevičius), ir ryški televizijos žvaigždė Marta (akt. Ineta Stasiulytė).
Jų kelionė link meilės, kupinos išbandymų ir nesusipratimų, prasideda nuo pat pirmojo susitikimo. Ar jausmai gali nugalėti likimo mestus iššūkius? Ar žvaigždės iš tiesų tampa laimingos, kai du žmonės randa vienas kitą? Tokius klausimus filmas kviečia užduoti kiekvieną žiūrovą.
Veiksmas nukels į gražiausius kurortus, baseinus, leis mėgautis jūros horizontais ir puikiausiais restoranais. Tai – vasaros svajonių romanas, kuriame susipina lengvumas, grožis ir jautri gyvenimo istorija.
„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius Justinas Krisiūnas. Pasak jo, tai filmas, kuriame netrūks šviesos, humoro ir akimirkų, leidžiančių pajusti gyvenimo pilnatvę.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje taip pat vaidina Larisa Kalpokaitė, Mindaugas Capas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.