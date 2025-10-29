Prieš V. Blauzdavičiaus restoraną – išpuolis: „Tai nebuvo vagystė. Tai buvo neapykantos aktas“

Naktį iš antradienio į trečiadienį buvo išdaužtas restorano langas. Pasak jo, tai buvo ne noras apiplėšti – tai buvo neapykantos išraiška.
„Tai nebuvo vagystė. Tai buvo neapykantos aktas.
Baleboste. #ANTISEMITAMSNE
Šią naktį mūsų „Baleboste“ langas buvo išdaužtas didžiuliu akmeniu. Nieko nepavogta, niekas neįsibrovė. Tai nebuvo bandymas apiplėšti – tai buvo žinutė, kurią siunčia tie, kurie nekenčia. Džiaugiuosi, kad nebuvo svečių, nes tokio dydžio akmuo būtų rimtai sužalojęs žmogų.
Mes nesame tik restoranas. „Baleboste“ – tai vienintelis Litvakų restoranas Vilniuje, vieta, kurioje dalijamės kultūra, atmintimi ir pagarba mūsų istorijai. Ir šiandien mums priminta, kad antisemitizmas vis dar gyvas tarp mūsų.
Šis akmuo išdaužė ne tik stiklą – jis išdaužė tylos sieną.
Jis parodė, kad kai leidžiame skleisti neapykantą prisidengiant „žodžio laisve“, kai toleruojame juokelius, komentarus, kai užmerkiame akis – tai tampa veiksmais. Policija neatvyko. Sakė – rašykite e-policijoje.
Bet mes negalime tylėti, kai realiame pasaulyje daužomi langai.
Kviečiu visus, kam rūpi žmoniškumas ir pagarba, ateiti, pasakyti žodį, parodyti, kad Vilnius nėra ir nebus neapykantos miestas. Atėjo metas veikti.
Ne tik rašyti komentarus, bet stovėti šalia.
Dalinkitės, palaikykite.
Mes palaikėm ir palaikysime kurltūros žmones #zmtšūdžius“, – šalia nuotraukos, kurioje matyti nuostoliai, rašė jis.