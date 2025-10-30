Konferencija
Indrė Kavaliauskaitė neria į naują netikėtą veiklą

2025 m. spalio 30 d. 10:10
Lrytas.lt
Renginių ir televizijos laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė (36 m.) žengia į naują etapą. Tai ji daro pradėdama naują veiklą.
Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pranešė, kad nuo šiol turės savo tinklalaidę.
Šia džiugia žinia ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Gyvenime prisistatome kaip gydytojos, advokatės, projektų vadovės, verslininkės. Išvardijame diplomus, pasiekimus, sporto šakas, o pabaigoje – tyliai, tarsi tarp kito – pridedame: „na, ir plius esu mama“.
Ši laida gimė tam, kad tą „ir plius“ pagaliau ištartume garsiai – nes būti mama yra pliusas, o ne mažytė išnaša po gyvenimo CV. Nes motinystė nėra pabaiga – ji pradeda naują skyrių Mama+.
Youtube man ima patikti, tad truputį leidžiu sau ten pagyventi. Kai vaikai norės, galės dalyvauti kartu. Šį kartą padalyvavo. Pridedu laidos nuorodą komentaruose“, – dalijosi kitokiame amplua debiutavusi I. Kavaliauskaitė.
