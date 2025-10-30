Po G. Nausėdos įrašo apie krepšinį – aštri P. Ambrazevičiaus reakcija: kyla ir internautai

Vienas pirmųjų į tokią G. Nausėdos žinutę sureagavo komikas, TV laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius.
„Kas čia per nesąmonė? Ką? Kas čia vyksta? Ką? Aš negaliu patikėti tuo, ką skaitau. Ką? KĄ?“, – rašė jis.
O vėliau komentarų skiltyje pridėjo: „Next up: „O kodėl Žalgiris po dvigubos savaitės su Rytu žaidžia? Reikalauju atsakingų asmenų pasiaiškinti.“, „Praėjo pusvalandis, aš vis dar negaliu patikėti.“
Į tai sureagavo ir daugiau internautų. Vienas iš jų feisbuke rašė:
„Prezidente, susimokėkite, jeigu jus laiko įkaitu. Prie ko čia dabar ta Eurolygos ir NBA verslo kova, šiandien kai visos šalies mintys nukreiptos į suirutę KAM ir ministro paieškas?
Galvojau, kad ir prezidentui čia svarbiausias darbas ir klausimas šiuo metu. Postas atrodo, kaip po 5 metų pabudusio žmogaus. Arba iš kosmoso grįžusio. Wtf?“, – dalintasi socialiniame tinkle.
„Toks vaizdas, kad Daukanto aikštėj ne vien Jansonas atsikimšo molbertą“, – juokauta ir taip.
Primename, kad sujudimas kilo, nes prezidentas nusprendė pasisakyti ne apie pastaruoju metu įkaitusią dramą Vyriausybėje ar dėl saugumo,o būtent apie krepšinį.
Įrašą G.Nausėda paskelbė likus kelioms valandoms iki Kauno „Žalgirio“ dvikovos Eurolygose su Vilerbano ASVEL. Įdomu tai, kad po įrašu neleidžiama komentuoti.
Gitanas NausėdaKrepšinisPaulius Ambrazevičius
