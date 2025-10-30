Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta šmaikšti daina apie Ingą Ruginienę

Socialiniuose tinkluose publikuotame įraše dėvėdamas peruką ir apsirengęs moteriškais drabužiais jis dainavo į kamerą.
„Premjerës daina“, – po įrašu trumpai brūkštelėjo V. Mickevičius.
Toks įrašas itin prajuokino internautus, o įrašą jau peržiūrėjo daugiau nei 20 tūkst. žmonių.
„Oi tu! Tokia gera dainelė. Labai man patiko, bravo“, – rašė viena komentatorė.
„Bet tai kaip į Ruginienę panašus“, – pridėjo kitas.
Tačiau buvo ir tokių, kuriems tai visai nepatiko.
„Šlykštu...Tas saviveklininkas tik į čigoną panašus...Pasityčiot lengviausia..“, – rašyta komentarų skiltyje.
Inga RuginienėViačeslavas MickevičiusDaina
Rodyti daugiau žymių