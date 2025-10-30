Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta šmaikšti daina apie Ingą Ruginienę

2025 m. spalio 30 d. 08:32
Lrytas.lt
Aktorius, renginių vedėjas Viačeslavas Mickevičius-Slavka pasidalijo internautus prajuokinusia daina apie šalies Ministrę Pirmininkę Ingą Ruginienę.
Daugiau nuotraukų (20)
Socialiniuose tinkluose publikuotame įraše dėvėdamas peruką ir apsirengęs moteriškais drabužiais jis dainavo į kamerą.
„Premjerës daina“, – po įrašu trumpai brūkštelėjo V. Mickevičius.
Toks įrašas itin prajuokino internautus, o įrašą jau peržiūrėjo daugiau nei 20 tūkst. žmonių.
„Oi tu! Tokia gera dainelė. Labai man patiko, bravo“, – rašė viena komentatorė.
„Bet tai kaip į Ruginienę panašus“, – pridėjo kitas.
Tačiau buvo ir tokių, kuriems tai visai nepatiko.
„Šlykštu...Tas saviveklininkas tik į čigoną panašus...Pasityčiot lengviausia..“, – rašyta komentarų skiltyje.
Inga RuginienėViačeslavas MickevičiusDaina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.