Sostinėje atidengtas sentimentalus Nelės ir Arvydo Paltinų paminklas: tam prireikė ne vienų metų

Prieš pat Vėlines, spalio 30-osios popietę paminklą pašventino ir poros draugai– kunigai Kęstutis Timofejevas ir Karolis Petravičius.
Paminklas primena jūros bangą. Būtent lietuvišką Baltijos pajūrį Nelly labai mylėjo.
Žiniasklaidai kunigai pasakojo, kad paminklą pastatyti užtruko nes jis buvo užsakytas Ukrainoje, o dėl karo darbai buvo atidėti.
Primename, kad po kovos su sudėtinga liga eidama 92-uosius metus dainininkė mirė 2020 m. vasario pabaigoje.
„Buvo ilga, sunki liga, galiausiai ją ta liga ir pasiglemžė“, – sakė jos bičiulis.
Lietuvoje N.Paltinienė – viena ilgiausiai scenoje dainavusių atlikėjų, kurios balsas įsiminė ne vienai lietuvių kartai. 2009-aisiais ji buvo įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip daugiausia metų – 58-erius – dainuojanti solistė.
Po metų 2021 m. vasario pradžioje eidamas 88-uosius mirė ir jos vyras choro, orkestro dirigentas, pedagogas Arvydas Paltinas.
„Jis po Nelės laidotuvių labai sirgo, bet paskui išvyko spalio gale į Vokietiją, kur ir mirė“, – sakė tas pats poros draugas.
