Žmonės

Prieš pat Kosto Smorigino laidotuves – artimųjų prašymas

2025 m. spalio 31 d. 17:47
Lrytas.lt
Prieš pat Vėlines Lietuva neteko aktoriaus ir režisieriaus Kosto Smorigino (1953–2025). Spalio 31-ąją Bernardinų bažnyčioje buvo aukojamos mišios, o lapkričio 1-2 dienomis bus atsisveikinama su teatro legenda.
„Jaunimo teatro“ oficialiame feisbuko puslapyje paskelbta detalesnė informacija apie atsisveikinimą.
Taip pat nurodomas šeimos prašymas.
„Atsisveikinimas su aktoriumi Kostu Smoriginu vyks Valstybiniame Jaunimo teatre (Arklių g. 5, Vilnius).
Lapkričio 1 d. 15.00–21.00 val.
Lapkričio 2 d. 10.00–13.00 val.
Lapkričio 2 d. 13 val. velionis bus išlydėtas į paskutinę kelionę. Laidojamas 14 val. Menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse.
Artimųjų prašymu išėjusįjį kviečiame pagerbti baltu gėlės žiedu“, – skelbiama pranešime.
Kostas Smoriginas

