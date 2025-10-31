Prieš pat Kosto Smorigino laidotuves – artimųjų prašymas

„Jaunimo teatro“ oficialiame feisbuko puslapyje paskelbta detalesnė informacija apie atsisveikinimą.
Taip pat nurodomas šeimos prašymas.
„Atsisveikinimas su aktoriumi Kostu Smoriginu vyks Valstybiniame Jaunimo teatre (Arklių g. 5, Vilnius).
Lapkričio 1 d. 15.00–21.00 val.
Lapkričio 2 d. 10.00–13.00 val.
Lapkričio 2 d. 13 val. velionis bus išlydėtas į paskutinę kelionę. Laidojamas 14 val. Menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse.
Artimųjų prašymu išėjusįjį kviečiame pagerbti baltu gėlės žiedu“, – skelbiama pranešime.